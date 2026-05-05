CNY Бирж.11,022+0,06%MGTS1 090+1,68%BRZL1 588-0,5%IMOEX2 616,29-0,17%RTSI1 092,53-0,17%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
Минцифры согласовывает с правоохранителями открытие в Москве «белого списка»

Речь о работе социально значимых сайтов на время ограничений интернета
Ведомости

Минцифры согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в Москве на время отключения мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень могут быть включены социально значимые сайты.

Министерство пообещало проинформировать об открытии доступа к нему «сразу после получения необходимых разрешений».

5 мая в Москве и Санкт-Петербурге начались отключения мобильного интернета, следует из жалоб пользователей в сервисах «Сбой.рф» и Downdetector.

Мобильные операторы предупредили о временных отключениях интернета в период с 5 по 9 мая. T2 заявлял, что ограничения вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников».

Новость дополняется

