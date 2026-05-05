Минцифры согласовывает с правоохранителями открытие в Москве «белого списка»Речь о работе социально значимых сайтов на время ограничений интернета
Минцифры согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в Москве на время отключения мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В перечень могут быть включены социально значимые сайты.
Министерство пообещало проинформировать об открытии доступа к нему «сразу после получения необходимых разрешений».
5 мая в Москве и Санкт-Петербурге начались отключения мобильного интернета, следует из жалоб пользователей в сервисах «Сбой.рф» и Downdetector.
Мобильные операторы предупредили о временных отключениях интернета в период с 5 по 9 мая. T2 заявлял, что ограничения вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников».