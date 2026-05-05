Минцифры: ограничения мобильного интернета в Москве сняты

Минцифры: ограничения мобильного интернета в Москве снятыДомашний интернет и Wi-Fi функционируют без сбоев, заявили в ведомстве
Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены, объявили в Минцифры РФ. Сейчас операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам.
«Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», – говорится в сообщении.
Минцифры заверило, что операторы предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве. Ведомство также уточнило, что согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» на время отключения мобильного интернета.
Ограничения на работу мобильного интернета и смс начали действовать в Москве 5 мая. Абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Об ограничениях предупредили мобильные операторы накануне. Они вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников». Сбои в работе интернета в столице могут наблюдаться по 9 мая включительно.
Операторы заявляли и об ограничениях в Санкт-Петербурге. Отдельного решения по работе интернета в этом городе пока принято не было.