Минцифры: ограничения мобильного интернета в Москве сняты

Ограничения на работу мобильного интернета и смс начали действовать в Москве 5 мая. Абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Об ограничениях предупредили мобильные операторы накануне. Они вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников». Сбои в работе интернета в столице могут наблюдаться по 9 мая включительно.