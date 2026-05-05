В ХМАО впервые объявили режим ракетной опасности

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 289 украинских беспилотников над регионами России. Атаки были отражены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.