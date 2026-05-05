В ХМАО впервые объявили режим ракетной опасности
В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в Telegram.
Режим ракетной опасности действовал с 2:44 по 3:24 мск, следует из сообщений Кухарука.
Глава ХМАО рекомендовал жителям не выходить на улицу и найти укрытие, не покидать безопасное место до отбоя ракетной опасности.
За ночь средства противовоздушной обороны сбили 289 украинских беспилотников над регионами России. Атаки были отражены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
5 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили еще три БПЛА.