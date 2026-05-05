Банки рассказали клиентам, что делать при ограничении интернета

Банк «Уралсиб» заранее подготовил свои сервисы к работе в условиях ограничения связи, сказал его представитель. Например, чтобы не зависеть от того, придет sms или нет, он советует заранее настроить подтверждение операций в мобильном приложении по биометрии. При использовании веб-версии или PWA (технология, которая визуально и функционально преобразует сайт в приложение на смартфоне) представитель банка рекомендует настроить push-уведомления, с помощью которых можно подтвердить операцию мгновенно через интернет. Главное – оказаться в зоне действия любого Wi-Fi и тогда все переводы и оплаты пройдут без проблем, напоминает он. В случае возникновения проблем с приложением или оплатой представитель «Уралсиба» напоминает о круглосуточной работе контакт-центров: «Сотрудники обязательно помогут во всем разобраться».