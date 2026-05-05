Банки рассказали клиентам, что делать при ограничении интернета

Банки рассказали клиентам, что делать при ограничении интернетаОни советуют подключаться к Wi-Fi, настроить push-уведомления и иметь при себе наличку
Банки начали предупреждать своих клиентов о возможных проблемах с доступом к своим сервисам в праздники из-за отключения мобильного интернета. «Ведомости» собрали сообщения от Сбербанка, ВТБ, ПСБ, Совкомбанка, Московского кредитного банка и банка «Уралсиб».
Ограничения на работу мобильного интернета и sms начали действовать в Москве 5 мая. Абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Об ограничениях предупредили мобильные операторы накануне: они вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников». Также, согласно сообщениям, на фоне ограничений могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Сбои в работе интернета в столице могут наблюдаться по 9 мая включительно. Операторы заявляли и об ограничениях в Санкт-Петербурге, но отдельного решения по работе интернета в этом городе пока принято не было.
Клиенты могут столкнуться с проблемами при входе в «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес» из-за ограничений мобильного интернета и задержки в получении sms-сообщений, предупреждает представитель «Сбера». Это не сбой в банке, а «особенности связи в моменте». Для нивелирования данных проблем Сбербанк будет сохранять направленные клиентам по sms коды в истории уведомлений, то есть при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету человек сможет найти коды из sms в мобильном приложении в разделе «История операций», говорит представитель банка. Для входа в приложение «Сбербизнес» он рекомендует заранее настроить и использовать авторизацию по ПИН-коду либо по QR-коду, а также подключаться по Wi-Fi.
Сеть более чем из 10 000 отделений Сбербанка по всей стране работает в обычном режиме, указал его представитель: приоритет – клиентам, которым нужна помощь именно сейчас. Банкоматы, особенно те, что стоят в отделениях, также продолжают работать штатно, добавил он. Кроме того, круглосуточно работает контакт-центр по номеру 900 для физлиц и 0321 для ИП и юрлиц.
Пока мобильный интернет работает нестабильно, ВТБ предлагает своим клиентам использовать Wi-Fi, включить push-уведомления и заранее настроить вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду, сообщил банк в Telegram-канале. Также у клиентов есть возможность снять наличные через банкоматы в офисах ВТБ или на «Почте России» – они работают от кабельного интернета и «не боятся сбоев», отмечается там. Часть офисов ВТБ будет открыта даже 9 мая, поэтому клиенты могут обращаться туда по любым вопросам.
С учетом возможных ограничений мобильного интернета в Москве в период с 5 по 9 мая ПСБ рекомендует использовать Wi-Fi при работе с приложением банка, а для операций с наличными – банкоматы в отделениях. Сейчас все сервисы ПСБ работают в штатном режиме, сказал представитель банка.
Совкомбанк тоже рекомендует подключаться к Wi-Fi, так как это обеспечит наиболее стабильный доступ к мобильному приложению и онлайн-сервисам, говорит его представитель. Среди других рекомендаций – активировать push-уведомления, а также предусмотреть альтернативные варианты. Например, для операций, требующих sms-подтверждения, банк советует заранее продумать другие способы их осуществления или дождаться нормализации связи. Для совершения обязательных платежей, пополнения карт, погашения кредитов, переводов и других операций представитель Совкомбанка рекомендует воспользоваться доступом к личному кабинету с помощью стационарного компьютера. Сеть отделений, банкоматы и контакт-центр продолжают работу в штатном режиме, напоминает он.
Помимо этого Совкомбанк рекомендует клиентам иметь небольшую сумму в запасе на случай, если на стороне вендора будет временно сбоить мобильный эквайринг.
Московский кредитный банк также предупреждает о возможных задержках входа в «МКБ онлайн» или при получении sms-кодов. Об этом говорится в сообщении банка в его Telegram-канале. Поэтому кредитная организация также рекомендует своим клиентам использовать Wi-Fi, обращаться в контакт-центр, а также приходить в офисы.
Банк «Уралсиб» заранее подготовил свои сервисы к работе в условиях ограничения связи, сказал его представитель. Например, чтобы не зависеть от того, придет sms или нет, он советует заранее настроить подтверждение операций в мобильном приложении по биометрии. При использовании веб-версии или PWA (технология, которая визуально и функционально преобразует сайт в приложение на смартфоне) представитель банка рекомендует настроить push-уведомления, с помощью которых можно подтвердить операцию мгновенно через интернет. Главное – оказаться в зоне действия любого Wi-Fi и тогда все переводы и оплаты пройдут без проблем, напоминает он. В случае возникновения проблем с приложением или оплатой представитель «Уралсиба» напоминает о круглосуточной работе контакт-центров: «Сотрудники обязательно помогут во всем разобраться».
В то же время в «Уралсибе» не видят сейчас «какого-то особенно активного спроса на наличные», говорит его представитель. «Но будем реалистами – небольшую сумму бумажных денег в кармане на период праздников иметь все-таки стоит», – отмечает он. Это простая подстраховка на случай, если в конкретном магазине пропадет связь или «заглючит» терминал, поясняет собеседник.