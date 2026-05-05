Из-за блокировок таксисты не вышли на работу или искали Wi-Fi в кафе

Из-за блокировок таксисты не вышли на работу или искали Wi-Fi в кафеПроблемы с интернетом увеличили время ожидания автомобилей
Блокировки мобильного интернета в Москве 5 мая, которые продлились примерно с 8:00 утра до 12:30 дня, повлияли на работу ряда отраслей, включая сферу такси. Горожане не могли дождаться заказанных машин, а водители предпочитали работать за МКАД, где был доступ к связи, либо подбирали пассажиров на улице. Об этом «Ведомостям» рассказали три столичных таксиста.
Водители, оставшиеся в городе, искали доступ в интернет в зонах с бесплатным Wi-Fi. По словам таксиста Павла, во «Вкусно и точка» на Можайском шоссе перед МКАД можно было наблюдать с десяток водителей, которые подключались к Wi-Fi соседней автозаправки, чтобы взять новый заказ. Такой способ выхода в интернет остается самым надежным в условиях ограничения работы мобильного интернета, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы такси «Максим». Он отметил, что, помимо трудностей с подключением к интернету, таксисты сообщают о проблемах в работе геолокационных систем.
Некоторые водители и вовсе не вышли на смену. «Моя работа в такси напрямую связана с доступом в интернет, так как через него я принимаю заказы. Нет интернета — нет работы», — рассказал еще один собеседник, сотрудничающий с крупным агрегатором такси. В зоне без интернета он не мог получать новые заказы или завершить текущие. В двух крупных Telegram-чатах таксистов многие столичные водители обсуждают схожие проблемы.
Блокировки интернета в мае 2026 года
В подобной ситуации на линии оказывается меньше доступных машин, что увеличивает время ожидания такси для пассажиров, говорит руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов. По словам студента московского вуза, при попытке заказать такси в район Нагатинского затона время ожидания машины составило 37 минут. Водитель взял заказ, но в итоге не приехал. Представитель пресс-службы сервиса «Яндекс Go» посоветовал пассажирам звонить водителю, чтобы убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя.
Основная масса столичных водителей работают не на личных, а на арендованных автомобилях, рассказал президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов. По его мнению, в дни блокировок интернета водители не только могут ничего не заработать, но и понесут убытки. Впрочем, по мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, ситуация с отключением интернета для отрасли не новая, поэтому значительная часть водителей уже адаптировалась работать в условиях блокировок и сбоев систем навигации.