«Сбер» предупредил об ограничениях работы своих сервисов в праздники
Клиенты могут столкнуться с проблемами при входе в «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес» из-за ограничений мобильного интернета и СМС. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Сервисы будут сохранять СМС-коды в истории уведомлений в приложении. Пользователи смогут увидеть их при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету.
«Для входа в интернет-банк “Сбербизнес” рекомендуем воспользоваться авторизацией по ПИН-коду (необходимо настроить заранее), либо по QR-коду, а также подключением по Wi-Fi», – говорится в сообщении.
Накануне мобильные операторы предупредили абонентов, что в Москве и Санкт-Петербурге начнутся отключения интернета и СМС с 5 по 9 мая. Согласно сообщениям, на фоне ограничений могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Операторы уточняли, что это связано с обеспечением безопасности перед праздничными мероприятиями.
Прошлое отключение мобильного интернета в Москве проводилось в марте. 23 марта «Ведомости» писали, что за первые две недели действия ограничений мобильного интернета в центре Москвы (со 2 по 15 марта 2026 г.) число подключений к публичным сетям WiFi увеличилось вчетверо почти до 23 млн уникальных сессий. Трафик вырос до 54 700 Гб – в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда ограничения не действовали.