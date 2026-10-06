В России сокращается потребление мобильного интернета

В России сокращается потребление мобильного интернетаПри этом граждане чаще звонят и больше используют WiFi
Объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям во II квартале 2026 г. по сравнению со II кварталом 2025 г. сократился на 6% и составил 12,1 млрд Гб. Это следует из подсчетов «Ведомостей», сделанных на основе статистики Минцифры, представленной в Росстат. Снижение мобильного трафика продолжается второй квартал подряд. При этом на фоне снижения потребления сотового интернета выросло использование фиксированного WiFi.
В I квартале 2026 г. показатель уменьшился еще ощутимее – на 7,8% год к году до 11,8 млрд Гб, при этом падение было зафиксировано в 78% регионов, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Минцифры. Во II квартале 2026 г. объем потребления мобильного интернета сократился в 74% регионов. Сильнее всего в этот период потребление сотового интернета уменьшилось в Ивановской области – на 31,3% до 75,8 млн Гб, Волгоградской области – на 28,1% до 140,1 млн Гб, Адыгее – на 26,6% до 21,4 Гб, Тульской области – на 24,8% до 81,6 млн Гб.
При этом в части регионов динамика была обратной. Как следует из статистики Минцифры, сильнее всего мобильный интернет-трафик вырос в Калининградской области – на 12,2% год к году до 109,6 млн Гб. В Туве прирост составил 11,1% до 32,1 млн Гб, Карелии – 9,2% до 57,2 млн Гб, а в Еврейской автономной области – 5,1% до 18,4 млн Гб.
В то же время во II квартале 2026 г. объем потребления фиксированного интернет-трафика составил 58,6 млрд Гб, увеличившись на 55% год к году. Объем исходящих соединений абонентов мобильной связи достиг 124 млрд – на 27% больше, чем во II квартале 2025 г.
Одной из существенных причин снижения мобильного интернет-трафика является применение механизмов белых списков при ограничениях мобильного интернета, отмечает директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. С учетом того что в центральных регионах сосредоточена значительная часть населения и мобильного интернет-потребления, это может отражаться и на совокупном объеме такого трафика, говорит эксперт.
При этом о насыщении потребления говорить не приходиться, добавляет независимый аналитик и автор Telegram-канала Алексей Бойко. Пользователи зачастую либо откладывают решение тех или иных задач, требующих интернет-доступа, либо обращаются к другим услугам, например на WiFi. Рост голосовой связи также напрямую вызван ограничениями, которые созданы в использовании голосовых услуг в популярных мессенджерах, добавляет он.
Потребление мобильного интернет-трафика может различаться в зависимости от региона, поскольку в некоторых из них ограничения происходят намного чаще других, а где-то не происходят вообще, поясняет генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Если убрать фактор блокировок, объем интернета вырастал бы примерно на 15–17%, отмечает он. Однако пока предпосылок к сокращению блокировок нет, поэтому ситуация останется такой же и на протяжении всего 2026 года, считает Кусков.
К тому же II квартал – это пик дачного и загородного сезона, и многие использовали для дач мобильный интернет, который теперь стал фактически неполноценным решением, добавляет аналитик IkS-Consulting Максим Савватин. Операторы фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД) испытали достаточно существенный за последние годы рост подключений, которые пришлись именно на загородные территории. Операторы проводного ШПД существенно увеличили покрытие в коттеджных поселках, СНТ и дачных участках, и прежде всего – в Московской области, добавил Савватин. По его замечаниям, абонент фактически добирал трафик, смотрел, скачивал то, что он мог раньше сделать вне домохозяйства.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.