В России сокращается потребление мобильного интернета

В I квартале 2026 г. показатель уменьшился еще ощутимее – на 7,8% год к году до 11,8 млрд Гб, при этом падение было зафиксировано в 78% регионов, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Минцифры. Во II квартале 2026 г. объем потребления мобильного интернета сократился в 74% регионов. Сильнее всего в этот период потребление сотового интернета уменьшилось в Ивановской области – на 31,3% до 75,8 млн Гб, Волгоградской области – на 28,1% до 140,1 млн Гб, Адыгее – на 26,6% до 21,4 Гб, Тульской области – на 24,8% до 81,6 млн Гб.