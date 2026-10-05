Минцифры обсуждает плату за международный трафик свыше 50 Гб в сетях 5G
Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование более 50 Гб международного трафика в сетях 5G. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Конкретного решения пока не принято.
Министерство рассчитывало запустить систему в октябре, однако сроки могут быть сдвинуты, поскольку у операторов пока нет готового технического решения. По словам одного из собеседников издания, трафик 5G сейчас проходит через LTE-сеть, поэтому отдельно учитывать его для начисления платы затруднительно. Другой источник «Коммерсанта» отметил, что вопрос «с повестки не снимался», а власти рассматривают разные варианты, в том числе по объему бесплатного трафика.
Потенциально новая тарификация затронет ограниченное число пользователей. В 2025 г. частный абонент расходовал в среднем около 24 Гб всего мобильного интернет-трафика в месяц, а более 50 Гб потребляли 13,8% абонентов, следует из приведенных «Коммерсантом» экспертных оценок. Для международного трафика исключительно в сетях 5G эта доля будет еще меньше. Быстрее превысить порог могут пользователи, которые раздают мобильный интернет на другие устройства.
11 сентября операторы «большой четверки» – «Мегафон», «Билайн», МТС и Т2 – запустили сервисы 5G в 16 российских городах. Доступ к высокоскоростной сети получили около 10 млн абонентов. При этом коммерческие сети 5G пока работают в ограниченном числе городов, а технология поддерживается не всеми устройствами.