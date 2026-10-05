Минцифры обсуждает плату за международный трафик свыше 50 Гб в сетях 5G

Министерство рассчитывало запустить систему в октябре, однако сроки могут быть сдвинуты, поскольку у операторов пока нет готового технического решения. По словам одного из собеседников издания, трафик 5G сейчас проходит через LTE-сеть, поэтому отдельно учитывать его для начисления платы затруднительно. Другой источник «Коммерсанта» отметил, что вопрос «с повестки не снимался», а власти рассматривают разные варианты, в том числе по объему бесплатного трафика.