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Главная / Технологии /

Минцифры: в РФ не будут вводить плату за иностранный трафик

Мера рассматривалась из-за использования VPN, писали СМИ
Ведомости

Плата за иностранный трафик не рассматривается. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на заседании Госдумы.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В марте Forbes со ссылкой на источник писал, что министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов с 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Россиян могли обязать платить в среднем по 150 руб. за каждый лишний гигабайт. Мера рассматривалась для борьбы с VPN-сервисами.

Собеседники в организациях – участницах обсуждений с Минцифры говорили «Ведомостям», что операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик. По словам двух источников, операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем.

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