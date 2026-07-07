Минцифры: в РФ не будут вводить плату за иностранный трафик

В марте Forbes со ссылкой на источник писал, что министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов с 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Россиян могли обязать платить в среднем по 150 руб. за каждый лишний гигабайт. Мера рассматривалась для борьбы с VPN-сервисами.