В России запустили 5G

В России запустили 5GПользователи Android получат доступ в ближайшее время
В каких городах уже заработал 5G:
Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург – все четыре оператора сотовой связи;
Новосибирск и Казань – МТС и «Мегафон»;
Самара – «Билайн» и «Мегафон»;
Великий Новгород, Краснодар, Нижний Новгород и Тверь – «Мегафон»;
Волгоград, Красноярск, Пермь и Челябинск – Т2;
Уфа – МТС;
Ярославль – «Билайн».
В ближайшее время пользоваться сервисами в этих городах смогут все владельцы устройств на Android. Доступ к 5G для пользователей iPhone будет зависеть от решения Apple, уточнили в министерстве.
Развертывание сети продолжится до конца года. Минцифры планирует запустить мобильную связь пятого поколения еще в 50 городах России.
26 августа в Минцифры заявили, связь 5G должна появиться в российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Операторы «Большой четверки» смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE. Кроме того, им планируется выделить новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.
С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 г. После запуска 5G в городах-миллионниках покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц будут постепенно расширять в наиболее популярных городских локациях до 2031 г.
В мае 2024 г. заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко объявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи 5G появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Это предусматривалось проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».