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В России запустили 5G

Пользователи Android получат доступ в ближайшее время
Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы «Большой четверки» («Мегафон», «Билайн», МТС и Т2) запустили сервисы мобильной связи пятого поколения в 16 городах России. Доступ к высокоскоростному интернету уже получили около 10 млн человек, сообщили в Минцифры.

В каких городах уже заработал 5G:

  • Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург – все четыре оператора сотовой связи;

  • Новосибирск и Казань – МТС и «Мегафон»;

  • Самара – «Билайн» и «Мегафон»;

  • Великий Новгород, Краснодар, Нижний Новгород и Тверь – «Мегафон»;

  • Волгоград, Красноярск, Пермь и ЧелябинскТ2;

  • Уфа – МТС;

  • Ярославль – «Билайн».

В ближайшее время пользоваться сервисами в этих городах смогут все владельцы устройств на Android. Доступ к 5G для пользователей iPhone будет зависеть от решения Apple, уточнили в министерстве.

Развертывание сети продолжится до конца года. Минцифры планирует запустить мобильную связь пятого поколения еще в 50 городах России.

26 августа в Минцифры заявили, связь 5G должна появиться в российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Операторы «Большой четверки» смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE. Кроме того, им планируется выделить новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 г. После запуска 5G в городах-миллионниках покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц будут постепенно расширять в наиболее популярных городских локациях до 2031 г.

В мае 2024 г. заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко объявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи 5G появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Это предусматривалось проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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