Связь 5G появится в российских городах-миллионниках до конца 2027 года
Связь 5G должна появиться в российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Об этом сообщило Минцифры.
Ведомство подготовило соответствующее предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании комиссии.
С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 г. После запуска 5G в городах-миллионниках покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц будут постепенно расширять в наиболее популярных городских локациях до 2031 г.
В июле стало известно, что «Мегафон» расширил 5G-роуминг для российских туристов, отдыхающих за границей. Услуга доступна в самых популярных у россиян направлениях: Турции, Китае, Грузии, Египте, Вьетнаме, Таиланде и ОАЭ.