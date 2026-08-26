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Связь 5G появится в российских городах-миллионниках до конца 2027 года

Татьяна Мозолевская

Связь 5G должна появиться в российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Об этом сообщило Минцифры.

Ведомство подготовило соответствующее предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании комиссии.

Операторы «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE, а также установленное до 1 сентября 2026 г. иностранное оборудование. Кроме того, им планируется выделить новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 г. После запуска 5G в городах-миллионниках покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц будут постепенно расширять в наиболее популярных городских локациях до 2031 г.

В июле стало известно, что «Мегафон» расширил 5G-роуминг для российских туристов, отдыхающих за границей. Услуга доступна в самых популярных у россиян направлениях: Турции, Китае, Грузии, Египте, Вьетнаме, Таиланде и ОАЭ.

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