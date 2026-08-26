Связь 5G появится в российских городах-миллионниках до конца 2027 года

Операторы «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE, а также установленное до 1 сентября 2026 г. иностранное оборудование. Кроме того, им планируется выделить новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.