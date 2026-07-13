«Мегафон» запустил 5G-роуминг за границей

В мае «Ведомости» писали, что граждане России с 1 сентября смогут менять тариф или оператора с сохранением своего мобильного номера телефона при переезде в другой регион. Мера, по мнению экспертов, окончательно отменяет так называемое телефонное рабство. С конца 2013 г. абоненты могут переходить к другому оператору связи с правом оставить привычный номер телефона за небольшую плату. Но привилегия не действует при переезде в другой субъект. В этом случае абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки значительно дороже.