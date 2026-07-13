«Мегафон» запустил 5G-роуминг за границей
«Мегафон» запустил 5G-роуминг для российских туристов, отдыхающих за границей. Услуга доступна в самых популярных у россиян направлениях: Турции, Китае, Грузии, Египте, Вьетнаме, Таиланде и ОАЭ, сообщили в компании.
В некоторых странах, включая ОАЭ, Таиланд и Китай, 5G работает во всех сетях для туристов. По данным оператора, в июне почти четверть путешественников выбрали Турцию, Китай и Грузию. На эти страны пришлось около 40% всего интернет-трафика за рубежом. 5G-роуминг также доступен в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане, куда направляются 65% россиян в рамках поездок по СНГ.
В мае «Ведомости» писали, что граждане России с 1 сентября смогут менять тариф или оператора с сохранением своего мобильного номера телефона при переезде в другой регион. Мера, по мнению экспертов, окончательно отменяет так называемое телефонное рабство. С конца 2013 г. абоненты могут переходить к другому оператору связи с правом оставить привычный номер телефона за небольшую плату. Но привилегия не действует при переезде в другой субъект. В этом случае абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки значительно дороже.