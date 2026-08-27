В России определились с частотами для 5G

В России определились с частотами для 5GВопрос выделения ресурса тянется с 2019 года
Спустя семь лет дискуссий Минцифры наконец определилось с частотами пятого поколения (5G), которые нужны для запуска сетей в коммерческую эксплуатацию. По сравнению с LTE новое поколение связи дает высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала.
Речь идет о частотах в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, которые сотовые операторы МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 могут получить бесплатно. Минцифры подготовило такое предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ; межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) после обсуждения с операторами и ведомствами, которое планируется рассмотреть на ближайшем заседании Госкомиссии.
До этого ведомство рассчитывало разыграть частоты 5G на аукционе и выручить 47,4 млрд руб.
Регулятор также хочет разрешить операторам разворачивать 5G на существующих базовых станциях (БС) и частотах, которые ранее были выделены для сетей LTE (4G), т. е. применить так называемую технейтральность. В Минцифры рассчитывают, что это позволит запустить 5G в ближайшее время, указано на сайте.
Оплатные ожидания
Минцифры ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах-миллионниках до конца 2027 г., следует из сообщения. После этого до 2031 г. операторы должны поэтапно расширять покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в наиболее востребованных локациях городов-миллионников. При этом с 2027 г. должен начаться переход на российские базовые станции (БС), который предполагается завершить до конца 2031 г.
По словам представителя Т2, решение о технейтральности и выделение дополнительных частот – это оптимальный сценарий, который поможет максимально быстро предложить услуги 5G пользователям. Он финализирует долгую дискуссию вокруг острой и актуальной темы и позволяет перейти к реальным запускам на коммерческих сетях, сообщил собеседник. Представитель МТС подтвердил, что операторы связи заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса для развертывания сетей связи нового поколения, в том числе для запуска новых сервисов.
Как рассказал «Ведомостям» представитель «Мегафона», решение ГКРЧ создаст дополнительные возможности для развития технологий связи в России.
По его словам, оператор уже протестировал сценарии перехода на 5G с использованием оборудования разных производителей, а также решения для частных сетей корпоративных клиентов. Собеседник отметил, что наибольший эффект от внедрения сетей пятого поколения на первом этапе «Мегафон» ожидает в b2b- (бизнес для бизнеса) и b2g-сегментах (бизнес для государства).
Представитель «Билайна» не ответил на запрос «Ведомостей».
Это ожидаемое компромиссное решение, считает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Но главную проблему, а именно выделение федеральным операторам для развития 5G «золотого диапазона» и 700 МГц, оно не затронуло, обратил внимание он. Для получения схожего покрытия потребуется намного больше «железа» и денег. Как поясняет независимый аналитик, для высоких скоростей и емкости сети требуется полоса шире, например 200 МГц. Как считает партнер Comnews Research Леонид Коник, частоты в диапазоне 5 ГГц операторам особо не нужны, поэтому им неважно, спектр какой ширины они получат. Как напомнил эксперт, в 2025 г. правительство надеялось выручить за частоты 4,4–4,99 ГГц не менее 47,4 млрд руб., а сейчас отдает диапазон бесплатно.
По мнению Бойко, технейтральность частично «подсластит» решение для операторов, позволит им запускать 5G экономически разумным способом, на основе уже имеющегося у них оборудования, но выигрыша в скоростях доступа для абонентов практически не будет. Для покрытия сколько-нибудь значимой территории в столь высоком диапазоне оператору потребуется огромное количество станций и всех ресурсов российских вендоров на это не хватит, добавил Коник. По его мнению, операторы если и будут использовать выделенные частоты, то для покрытия ограниченных зон – прежде всего для частных сетей 5G, охватывающих завод, порт, карьер или месторождение.