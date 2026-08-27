В России определились с частотами для 5G

Оплатные ожидания

Минцифры с 2019 г. пытается согласовать с операторами условия коммерческого запуска 5G. Изначально был определен диапазон 4800–4990 МГц. Операторы не раз указывали на то, что диапазон около 4,8 ГГц подходит в качестве дополнительного, а оптимальным для массового покрытия является «золотой диапазон» (частоты 3,4–3,8 ГГц). Среди недостатков более высоких частот участники рынка называли меньшую дальность действия базовых станций и необходимость устанавливать их в большем количестве, что увеличивает стоимость развертывания сети. Операторы оценивали окупаемость сетей в диапазоне 4,8–4,99 ГГц в 20–30 лет. В 2025 г. ресурс 4800–4990 МГц планировалось распределить на аукционе двумя лотами со стартовой стоимостью 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. соответственно. Однако в октябре 2025 г. ведомство отменило подготовку торгов, после того как операторы не поддержали предложенные условия. Тогда же Минцифры начало обсуждать изменение требований, в том числе возможность использовать для 5G уже имеющиеся у оператора LTE-частоты в режиме технейтральности.