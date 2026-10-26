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Силы ПВО за день сбили 37 украинских беспилотников над регионами России

Анна Суслова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 украинских беспилотников над шестью регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московским регионом, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 октября силы ПВО сбили 290 украинских беспилотников над регионами страны. Атаки отражались с 20:00 мск 25 октября до 9:00 мск 26 октября.

В ночь на 26 октября и утром того же дня силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. Непосредственно над городом сбили более 70 БПЛА. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки беспилотника. В результате атаки погибли три человека, еще 39 человек получили ранения.

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