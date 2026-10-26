Силы ПВО за день сбили 37 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на 26 октября и утром того же дня силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. Непосредственно над городом сбили более 70 БПЛА. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки беспилотника. В результате атаки погибли три человека, еще 39 человек получили ранения.