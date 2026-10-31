Лантратова объявила об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области успешно завершена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, этому предшествовали сложные переговоры, в ходе которых удалось достичь соглашения с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Все договоренности выполнены обеими сторонами.
Жителям доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения. В пунктах временного размещения Лантратова встречала их лично.
Те, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать. Кроме того, в рамках миссии была организована перевозка людей, которые не могли передвигаться самостоятельно, а домашние питомцы уехали вместе с семьями.
Лантратова поблагодарила военных и саперов за обеспечение безопасности жителей, а также всех, кто готовил миссию, доставлял помощь и встречал людей. Отдельную благодарность Лантратова выразила первой леди США Мелании Трамп за личное участие, содействие и координацию, которые помогли провести гуманитарную миссию.
Кроме того, Лантратова рассказала о договоренности с Лубинцом продолжать проводить подобные гуманитарные акции в будущем.
31 октября Минобороны РФ сообщило, что жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт Гомеля в сопровождении Лубинца. Позже три самолета с эвакуированными жителями Алешек приземлились в аэропорту Гомеля в Белоруссии. В аэропорту эвакуированные дожидались выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследовали на Украину.
Для проведения гуманитарной акции Россия и Украина при посредничестве США ранее договорились о введении режима прекращения огня в районе Алешек, он вступил в силу 27 октября в 4:00 и будет действовать до 22:59 1 ноября.