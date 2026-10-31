Лантратова объявила об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках

31 октября Минобороны РФ сообщило, что жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт Гомеля в сопровождении Лубинца. Позже три самолета с эвакуированными жителями Алешек приземлились в аэропорту Гомеля в Белоруссии. В аэропорту эвакуированные дожидались выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследовали на Украину.