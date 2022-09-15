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Экономика

Путин заявил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года станет рекордным

Ведомости

Товарооборот России и Китая по итогам 2022 г. станет рекордным, ожидается, что его показатели превысят $200 млрд. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

«Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до $200 млрд и более», — сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»). 

Путин также рассказал о результатах прошлых лет. Так, в 2021 г. товарооборот превысил $140 млрд, увеличившись на 35%. По его словам, за первые семь месяцев 2022 г. объем взаимной торговли вырос еще на 25%.

Анонсируя встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что с января по июль 2022 г. товарооборот России и Китая составил $93 млрд. «Это дает основания ожидать выхода в двусторонней торговле на новый рекорд», — сказал он. Представитель Кремля отмечал, что на встрече лидеры двух стран намерены обсудить военный конфликт на Украине, деятельность ШОС, а также развитие торгово-экономического сотрудничества. 

Помимо Си Цзиньпина 15-16 сентября на полях ШОС Путин также намерен встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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