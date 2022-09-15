Путин заявил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года станет рекордным
Товарооборот России и Китая по итогам 2022 г. станет рекордным, ожидается, что его показатели превысят $200 млрд. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
«Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до $200 млрд и более», — сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Путин также рассказал о результатах прошлых лет. Так, в 2021 г. товарооборот превысил $140 млрд, увеличившись на 35%. По его словам, за первые семь месяцев 2022 г. объем взаимной торговли вырос еще на 25%.
Анонсируя встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что с января по июль 2022 г. товарооборот России и Китая составил $93 млрд. «Это дает основания ожидать выхода в двусторонней торговле на новый рекорд», — сказал он. Представитель Кремля отмечал, что на встрече лидеры двух стран намерены обсудить военный конфликт на Украине, деятельность ШОС, а также развитие торгово-экономического сотрудничества.
Помимо Си Цзиньпина 15-16 сентября на полях ШОС Путин также намерен встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.
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