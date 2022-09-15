Путин заявил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года станет рекордным

Анонсируя встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что с января по июль 2022 г. товарооборот России и Китая составил $93 млрд. «Это дает основания ожидать выхода в двусторонней торговле на новый рекорд», — сказал он. Представитель Кремля отмечал, что на встрече лидеры двух стран намерены обсудить военный конфликт на Украине, деятельность ШОС, а также развитие торгово-экономического сотрудничества.