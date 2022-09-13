Путин проведет встречи с лидерами Китая, Индии, Турции и Азербайджана на саммите ШОС

Путин выступит на заседании ШОС в узком составе и в расширенном, где подробно изложит свое видение стоящих перед организацией задач и предложит меры по совершенствованию ее деятельности. По словам Ушакова, итоги саммита будут зафиксированы в самаркандской декларации ШОС, где отразят консолидированную позицию всех стран по развитию ШОС и по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. Ожидается, что на саммите также будет принят значительный пакет документов – более 20, в том числе пятилетний план по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 гг. и дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.