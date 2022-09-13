Путин проведет встречи с лидерами Китая, Индии, Турции и Азербайджана на саммите ШОС

Путин проведет встречи с лидерами Китая, Индии, Турции и Азербайджана на саммите ШОСМероприятие, на котором обсудят в том числе Украину и Тайвань, пройдет 15-16 сентября
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств. Заседание совета глав государств ШОС впервые за три года в очном формате пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
Повестка саммита
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что программа саммита уже согласована. По его мнению, саммит носит особый характер, поскольку проходит на фоне «масштабных геополитических перемен, стремительной необратимой трансформации всего комплекса международных связей и отношений в политике, экономике». Сейчас, по его словам, «утверждается новая модель, в основе которой подлинная многополярность и диалог».
В саммите в Самарканде примут участие лидеры 15 государств, сказал Ушаков. Из них восемь лидеров представляют страны ШОС: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, будут участвовать лидеры «государств-наблюдателей» ШОС – Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут гости саммита – лидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана, Турции. Ушаков особо подчеркнул участие Турции, напомнив, что это страна НАТО, но проявляет большой интерес к работе ШОС, «понимая, что это важная региональная площадка».
Саммит станет уникальным по числу рассматриваемых заявок со стороны государств, которые готовы включиться в деятельность ШОС в различных форматах, сказал Ушаков. По его словам, будет подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения членства в ШОС, что означает, что на следующем саммите в Индии в 2023 г. страна будет полноправным членом ШОС. Также в Самарканде начнется процесс оформления членства в организации Белоруссии. Кроме того, будут подписаны меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром, Саудовской Аравией. Еще будут приняты решения о запуске процедуры представления аналогичного статуса Бахрейну, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Мьянме и Мальдивам.
«ШОС предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам, поскольку все члены ШОС привержены формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, который основывается на общепризнанных принципах международного права», – сказал Ушаков. По его словам, все члены ШОС выступают за равноправное сотрудничество стран при центральной координирующей роли ООН в духе справедливости, равенства, учета взаимных интересов. Ушаков подчеркнул, что деятельность ШОС носит внеблоковый характер и не направлена против каких-либо государств.
При этом помощник президента напомнил, что ШОС – крупнейшая региональная организация в мире, которая объединяет около половины населения планеты, а совокупный ВВП стран ШОС составляет около четверти от мирового.
На саммите будут затронуты вопросы, касающееся повышения потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепления экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности и культурно-гуманитарные темы, сказал Ушаков.
Путин выступит на заседании ШОС в узком составе и в расширенном, где подробно изложит свое видение стоящих перед организацией задач и предложит меры по совершенствованию ее деятельности. По словам Ушакова, итоги саммита будут зафиксированы в самаркандской декларации ШОС, где отразят консолидированную позицию всех стран по развитию ШОС и по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. Ожидается, что на саммите также будет принят значительный пакет документов – более 20, в том числе пятилетний план по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 гг. и дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
Встречи на полях саммита
Ушаков подчеркнул, что не менее важны будут двусторонние и многосторонние встречи на полях саммита. У Путина будут встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым (ему планируется вручить орден Александра Невского), Си Цзиньпином, Моди, Эрдоганом и Алиевым. Кроме того, пройдет традиционная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии, которая всегда проводится в привязке к заседаниям ШОС.
Встреча с Си Цзиньпином будет второй за год – первая была в феврале в ходе визита Путина в Китай на открытие Олимпиады. По словам Ушакова, эта встреча с учетом нынешней международной обстановки имеет особое значение. «Президенты обсудят как двустороннюю повестку дня, так и основные региональные и международные темы», – сказал помощник президента. По его словам, будут затронуты темы Украины и Тайваня.
Ушаков напомнил, что Китай подходит к украинскому кризису «сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию». Также будет обсуждаться вопрос торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. За 2021 г. торговый оборот между странами составил $140 млрд, а за первые семь месяцев 2022 г. увеличился на четверть, составив $93 млрд.
С Моди Путин встречался в декабре 2021 г., когда президент России был с визитом в Нью-Дели. По словам Ушакова, товарооборот с Индией растет, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, а также принимаются меры по расширению использования национальных валют во взаимных расчетах. Также на встрече они обсудят и международную проблематику, и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ушаков напомнил, что Индия в декабре 2022 г. будет председательствовать в Совбезе ООН, а в 2023 г. Индия будет председательствовать в ШОС и в G20.
С президентом Ирана Раиси Путин встречался последний раз на Каспийском саммите в июне в Туркменистане. На встрече в Самарканде главы стран обсудят двусторонние отношения и тему предоставления полноправного членства Ирана в ШОС. Ушаков также добавил, что будет обсуждаться ситуация с иранской ядерной сделкой, и напомнил, что Россия выступает за восстановление сделки в конфигурации, которая была установлена в 2015 г.
Восточное направление
Путин также проведет беседу с Эрдоганом. Они последний раз встречались в августе в Сочи. Главы государств обсудят «зерновую сделку» и экономические вопросы в продолжение сочинских договоренностей.
Повесткой встречи с президентом Турции в Самарканде станет Сирия, обострившаяся сейчас ситуация в Карабахе, а также «зерновая сделка», недовольство которой накануне высказал Путин, говорит редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Центральным вопросом остается ситуация на Украине. Турция претендует на роль посредника между Москвой и Киевом. Это единственный реальный претендент на эту роль сейчас в данном вопросе, продолжает эксперт.
ШОС привлекает большое внимание, так как это организация, которая берет на себя ответственность за Центральную Азию в вопросах международного сотрудничества, отмечает Лукьянов. Страны ШОС будут играть большую роль и оказывать существенное влияние на мировые события, считает Лукьянов. В центре внимания остаются азиатские станы и сам Узбекистан как принимающая страна.
Вследствие санкций для России важно установить экономическое сотрудничество в Центрально-Азиатском регионе. Таким образом, теперь экономическое развитие России во многом будет зависеть от того, удастся ли вовлечь в это развитие страны ШОС, заключает Лукьянов.
Сейчас наблюдается усиление самостоятельности незападных стран, что значительно ускоряет формирование многополярного мира, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В условиях подобных глобальных тенденций роль ШОС в мировых делах возрастет, что очень важно для России, находящейся в гибридном противостоянии с Западом.
По словам Суслова, от качества и интесивности отношений Москвы с Пекином, Нью-Дели и другими незападными центрами будет зависеть экономическая сила России и ее выживание как великой державы. Поэтому, отмечает эксперт, встреча Путина с Си и Моди станет ярким символом многополярного мироустройства, а усиление связей с Индией и Китаем подтвердит неспособность Запада победить в глобальном противостоянии.
В подготовке статьи участвовали Глеб Мишутин и Анна Караванова