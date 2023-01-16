Россия прокачала по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году рекордный объем газа

Россия прокачала по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году рекордный объем газаВ этом году поставки топлива могут вырасти еще на 40%
Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м. Об этом сообщил 16 января в ходе совещания правительства вице-премьер РФ Александр Новак.
Чиновник отметил, что в целом экспорт трубопроводного газа снизился в результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». При этом, по словам Новака, в 2022 г. экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос. «Обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 млрд куб. м газа в год», — сказал вице-премьер (его слова приводит пресс-служба правительства).
Поставки газа на внутренний рынок России, по словам Новака, в прошлом году составили 484 млрд куб. м. Общий уровень газификации в стране по итогам года достиг 73%, добавил чиновник. Таким образом, он вырос на 1 процентный пункт к 2021 г.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. В октябре прошлого года Новак говорил, что выход на проектный уровень поставок состоится в 2027 г.
Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа — 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м). Ковыктинское месторождение «Газпром» запустил в промышленную эксплуатацию 21 декабря 2022 г. Таким образом, с декабря газ в газопровод поступает с двух месторождений. Также в декабре был запущен участок «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.
Рост поставок в Китай происходит на фоне снижения экспорта в Европу и общего падения поставок газа за рубеж. 2 января председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопроводные поставки компании в дальнее зарубежье по итогам 2022 г. составили 100,9 млрд куб. м газа. В 2021 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 185,1 млрд куб. м газа. Таким образом, экспорт газа в прошлом году снизился в 1,8 раза к предыдущему году. Исходя из данных Новака по прокачке газа в Китай, поставки «Газпрома» в Европу (включая Турцию) могли составить 85,4 млрд куб. м, что вдвое ниже, чем в 2021 г. (174,7 млрд куб. м). Добыча газа компанией в 2022 г. снизилась до 412,6 млрд куб. м (-20% к уровню 2021 г.).
Тем не менее рост цен на газ на глобальном рынке позволил «Газпрому» увеличить чистую прибыль за первое полугодие 2022 г. в 2,6 раза до рекордных 2,5 трлн руб. (данные за весь 2022 г. компания пока не публиковала). Но во второй половине года биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению, а в декабре падение ускорилось. 23 декабря цена на газ в Европе впервые с июня 2022 г. опустилась ниже $900 за 1000 куб. м, 30 декабря – ниже $800 (впервые с февраля 2022 г.), а 5 января котировки впервые с сентября 2021 г. упали ниже $700 за 1000 куб. м. 16 января в ходе торгов на бирже ICE стоимость топлива снижалась до $634 за 1000 куб. м.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидают значительного роста поставок газа по «Силе Сибири» в 2023 г. «Газпром» 4 января сообщал, что в этом году компания вышла на «принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 г.». Абсолютные цифры компания не приводила.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что экспорт в Китай превысит 20 млрд куб. м. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит и аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидают, что экспорт в Китай в этом году составит примерно 22 млрд куб., то есть на 42% больше, чем в 2022 г. Такой же прогнозный уровень (22 млрд куб. м) в октябре приводил Новак.
Смит поясняет, что рост будет обусловлен запуском участка «Силы Сибири» от Чаяндинского месторождения до Ковыкты и началом добычи на самой Ковыкте. Юшков добавляет, что Китай заинтересован в экспорте газа по «Силе Сибири», так как цена этих поставок для КНР выгоднее, чем цена закупок на спотовом рынке.
Общий экспорт «Газпрома» в 2023 г. еще снизится, прогнозируют эксперты. По оценке Кауфмана, поставки составят лишь около 80 млрд куб. м. Смит ожидает снижения экспорта в страны Европы до 65 млрд куб. м в 2023 г., то есть суммарный экспорт, по его прогнозу, упадет примерно до 87 млрд куб. м.
Но эксперты сходятся во мнении, что спрос на газ в Китае будет расти. Это делает высокой вероятность подписания контракта о поставках газа по трубопроводу «Сила Сибири - 2», который должен дать возможность продавать в КНР газ месторождений Западной Сибири, ранее экспортировавшийся в Европу.
Смит допускает, что контракт по «Силе Сибири - 2» может быть подписан «в ближайшие 12 месяцев». «Но в этом вопросе Китай будет руководствоваться собственными интересами, а не проблемами «Газпрома» на западном направлении», — уверен Кауфман.