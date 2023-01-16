Россия прокачала по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году рекордный объем газа

Тем не менее рост цен на газ на глобальном рынке позволил «Газпрому» увеличить чистую прибыль за первое полугодие 2022 г. в 2,6 раза до рекордных 2,5 трлн руб. (данные за весь 2022 г. компания пока не публиковала). Но во второй половине года биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению, а в декабре падение ускорилось. 23 декабря цена на газ в Европе впервые с июня 2022 г. опустилась ниже $900 за 1000 куб. м, 30 декабря – ниже $800 (впервые с февраля 2022 г.), а 5 января котировки впервые с сентября 2021 г. упали ниже $700 за 1000 куб. м. 16 января в ходе торгов на бирже ICE стоимость топлива снижалась до $634 за 1000 куб. м.