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Путин заявил о согласовании с КНР практически всех параметров по «Силе Сибири — 2»

Ведомости

Россия и Китай согласовали практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенных переговоров между делегациями России и Китая. 

«Только что мы обсуждали хороший проект — новый газопровод “Сила Сибири — 2” через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа, надежных стабильных поставок из России», — отметил российский лидер. 

Путин подчеркнул, что у российского бизнеса есть возможность «удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях». По его оценке, совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 г. составит «не менее 98 млрд куб. м». «Плюс 100 млн т сжиженного природного газа», — напомнил президент РФ.

В сентябре 2022 г. вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в ближайшее время ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2», через который будут идти поставки газа из Западной Сибири в Китай. Проект предполагает транзит через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток». Максимальная мощность «Силы Востока — 2» составит 50 млрд куб. м. По словам Новака, газопровод может стать для России заменой «Северного потока — 2».

Ранее «Газпром» сообщил о новом историческом рекорде суточных поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В середине февраля «Газпром» заявил, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай в ближайшее время. В 2022 г. «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных