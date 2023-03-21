Путин заявил о согласовании с КНР практически всех параметров по «Силе Сибири — 2»

В сентябре 2022 г. вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в ближайшее время ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2», через который будут идти поставки газа из Западной Сибири в Китай. Проект предполагает транзит через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток». Максимальная мощность «Силы Востока — 2» составит 50 млрд куб. м. По словам Новака, газопровод может стать для России заменой «Северного потока — 2».