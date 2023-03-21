Путин заявил о согласовании с КНР практически всех параметров по «Силе Сибири — 2»
Россия и Китай согласовали практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенных переговоров между делегациями России и Китая.
«Только что мы обсуждали хороший проект — новый газопровод “Сила Сибири — 2” через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа, надежных стабильных поставок из России», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что у российского бизнеса есть возможность «удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях». По его оценке, совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 г. составит «не менее 98 млрд куб. м». «Плюс 100 млн т сжиженного природного газа», — напомнил президент РФ.
В сентябре 2022 г. вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в ближайшее время ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2», через который будут идти поставки газа из Западной Сибири в Китай. Проект предполагает транзит через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток». Максимальная мощность «Силы Востока — 2» составит 50 млрд куб. м. По словам Новака, газопровод может стать для России заменой «Северного потока — 2».
Ранее «Газпром» сообщил о новом историческом рекорде суточных поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В середине февраля «Газпром» заявил, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай в ближайшее время. В 2022 г. «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г.