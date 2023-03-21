«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок в Китай

Накануне, 20 марта, китайская таможня опубликовала данные, согласно которым Россия по итогам января 2023 г. вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Туркменистан и Катар. В общей сумме Россия поставила в Китай свыше 2,7 млрд куб. м газа, из них 2 млрд было поставлено по «Силе Сибири», на СПГ пришлось около 0,77 млрд куб. м.