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«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок в Китай

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Газпром» установил новый рекорд суточных поставок Китаю по газопроводу «Сила Сибири», сообщили в пресс-службе российской компании.

«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – сказано в сообщении. 

Накануне, 20 марта, китайская таможня опубликовала данные, согласно которым Россия по итогам января 2023 г. вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Туркменистан и Катар. В общей сумме Россия поставила в Китай свыше 2,7 млрд куб. м газа, из них 2 млрд было поставлено по «Силе Сибири», на СПГ пришлось около 0,77 млрд куб. м. 

В середине февраля «Газпром» сообщал, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай в ближайшее время. В 2022 г. «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак. 

Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение ближайших пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год.

Ранее по теме: Россия в феврале резко нарастила поставки СПГ в Китай

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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