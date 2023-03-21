«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок в Китай
«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – сказано в сообщении.
Накануне, 20 марта, китайская таможня опубликовала данные, согласно которым Россия по итогам января 2023 г. вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Туркменистан и Катар. В общей сумме Россия поставила в Китай свыше 2,7 млрд куб. м газа, из них 2 млрд было поставлено по «Силе Сибири», на СПГ пришлось около 0,77 млрд куб. м.
В середине февраля «Газпром» сообщал, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай в ближайшее время. В 2022 г. «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак.
Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение ближайших пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год.