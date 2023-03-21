Россия в феврале резко нарастила поставки СПГ в Китай

Китай увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в феврале 2023 г. на 50% к тому же месяцу прошлого года до 590 400 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Ввоз российского СПГ резко вырос также и к январю 2023 г. – на 37%.