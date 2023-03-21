Россия в феврале резко нарастила поставки СПГ в Китай

Россия в феврале резко нарастила поставки СПГ в КитайАналитики видят перспективы для дальнейшего роста экспорта в этом направлении
Китай увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в феврале 2023 г. на 50% к тому же месяцу прошлого года до 590 400 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Ввоз российского СПГ резко вырос также и к январю 2023 г. – на 37%.
В денежном выражении импорт российского СПГ в КНР увеличился в феврале на 60,4% год к году до $482,2 млн и на 10,5% по сравнению с январем 2023 г.
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