Россия в январе стала крупнейшим поставщиком газа в Китай
По итогам января 2023 г. Россия вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Туркменистан и Катар. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.
Уточняется, что речь идет о поставках газа как по газопроводу, так и в сжиженном виде. В общей сумме Россия поставила в Китай свыше 2,7 млрд куб. м газа, из них 2 млрд было поставлено по «Силе Сибири», на СПГ пришлось около 0,77 млрд. Для сравнения Катар и Туркменистан поставили в Китай в общей сложности по 2,2 млрд, а Австралия – 1,9 млрд.
Всего за год Китай увеличил импорт газа на 1% до 11,3 млрд куб. м. При этом значительно вырос объем импорта СПГ – на 7% до 0,5 млрд куб. м газа, это произошло впервые после 13 месяцев снижения.
В середине февраля «Газпром» сообщал, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай в ближайшее время. Тогда в компании напомнили, что в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год, сейчас идет проектирование инфраструктуры. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.
В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год. А с учетом поставок 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию объемы экспорта российского газа составят почти 100 млрд куб. м.