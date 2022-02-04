«Газпром» и CNPC заключили договор о поставках газа в Китай с Дальнего Востока

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российские нефтяники подготовили ко встрече «очень хорошие новые решения» по поставкам углеводородов в Китай. Путин добавил, что он имел в виду в том числе новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров газа в год.