«Газпром» и CNPC заключили договор о поставках газа в Китай с Дальнего Востока
Отмечается, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского трубопроводного газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м. Их объем достигнет в общей сложности 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».
«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российские нефтяники подготовили ко встрече «очень хорошие новые решения» по поставкам углеводородов в Китай. Путин добавил, что он имел в виду в том числе новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров газа в год.
Крупнейшим месторождением «Газпрома» на Дальнем Востоке является открытое в 2010 г. Южно-Киринское месторождение, компания планирует ввести его в эксплуатацию в 2023 г. Планируемая проектная мощность месторождения составляет 21 млрд куб. м газа в год.
В 2014 г. «Газпром» и CNPC заключили контракт о поставках газа в Китай по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Срок действия соглашения рассчитан на 30 лет, объем поставок по нему составляет 38 млрд куб. м в год. Прокачка российского газа в Китай началась в декабре 2019 г.