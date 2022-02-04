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«Газпром» и CNPC заключили договор о поставках газа в Китай с Дальнего Востока

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«Газпром» и китайская нефтегазовая госкорпорация CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту, сообщает пресс-служба российского холдинга.

Отмечается, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского трубопроводного газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м. Их объем достигнет в общей сложности 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».

«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российские нефтяники подготовили ко встрече «очень хорошие новые решения» по поставкам углеводородов в Китай. Путин добавил, что он имел в виду в том числе новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров газа в год.

Крупнейшим месторождением «Газпрома» на Дальнем Востоке является открытое в 2010 г. Южно-Киринское месторождение, компания планирует ввести его в эксплуатацию в 2023 г. Планируемая проектная мощность месторождения составляет 21 млрд куб. м газа в год.

В 2014 г. «Газпром» и CNPC заключили контракт о поставках газа в Китай по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Срок действия соглашения рассчитан на 30 лет, объем поставок по нему составляет 38 млрд куб. м в год. Прокачка российского газа в Китай началась в декабре 2019 г.

25 января «Газпром» сообщал о завершении разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода «Союз Восток», который пройдет по территории Монголии и станет продолжением газопровода «Сила Сибири – 2». Он позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных