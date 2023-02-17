«Газпром»: Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай
Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай уже в ближайшем будущем. Об этом говорится в материалах «Газпрома» к мероприятию по случаю 30-летнего юбилея холдинга, передает ТАСС.
В компании напомнили, что в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год, сейчас идет проектирование инфраструктуры. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.
«Уже в обозримом будущем Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в КНР», — заключили в компании.
В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год.
С учетом поставок 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию объемы экспорта российского газа составят почти 100 млрд куб. м.
В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о беспрецедентном увеличении поставок энергоносителей из РФ в Китай. Он уточнил, что Россия уже занимает второе место по экспорту трубопроводного газа в Китай и четвертое — по поставкам СПГ.