«Газпром»: Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай

В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год.