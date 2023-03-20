Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая

Он познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 г., когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно», – пишет президент России, отмечая, что такой стиль ему «импонирует».