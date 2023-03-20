Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая

Владимир Путин написал статью об отношениях России и КитаяВ ней сказано о значении Пекина и возможности политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса
Статья президента России Владимира Путина в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина опубликована в «Жэньминь Жибао». Он озаглавил ее так: «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Си Цзиньпин приедет в Москву с государственным визитом 20 марта и пробудет в России до 22 числа. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР на третий срок.
Владимир Путин в своей статье пишет, что визит «вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга».
«Ведомости» собрали тезисы из статьи Владимира Путина.
Об отношениях с Пекином
Он познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 г., когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно», – пишет президент России, отмечая, что такой стиль ему «импонирует».
В России считают, что настоящий друг – «как родной брат», сообщил глава государства, добавляя слова Конфуция: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!»
С момента первого визита Си Цзиньпина в качестве председателя КНР прошло 10 лет. «Наш политический диалог стал предельно доверительным, – написал президент. – Мы с председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков».
Среди «волн и ветров» на планете, по словам Владимира Путина, Китай и Россия «тесно взаимодействуют» в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируют внешнеполитические позиции.
Москва и Пекин укрепляют взаимодействие на таких площадках, как ШОС и БРИКС, которые становятся «все более авторитетными и влиятельными», а также в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь».
Об экономических связях
По итогам 2022 г. и без того солидный двусторонний товарооборот России и Китая удвоился и достиг 185 млрд долларов. «Это – новый рекорд», – пишет Владимир Путин. Он полагает, что «планка в 200 млрд долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году».
Во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах и «отношения становятся еще более суверенными».
Президент России отметил сотрудничество в сфере энергетики. В частности, магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам стал «сделкой века», пишет Владимир Путин. Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, а в КНР «строятся новые атомные энергоблоки» и т.д.
О международной политике и безопасности
«Коллективный Запад» все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, «ставя на кон судьбы целых государств и народов», пишет Владимир Путин.
Москва и Пекин вместе с «единомышленниками» выступают за формирование «более справедливого многополярного мироустройства», основанного на международном праве, а не на «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда».
«Отмечаем конструктивную роль китайской «Инициативы в области глобальной безопасности», которая созвучна российским подходам в этой сфере», – сообщил Владимир Путин.
США, по мнению президента России, ведет курс «на двойное сдерживание России и Китая». «Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», – пишет он.
Украинский кризис
Владимир Путин выразил «признательность» за взвешенную линию КНР «в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин». «Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль», – добавил президент России.
Российский президент также поддержал некоторые из обозначенных Китаем мирных инициатив, подчеркнув приверженность уставу ООН, уважение нормам международного права, в том числе гуманитарного, а также принципу неделимости безопасности, «который грубо нарушается блоком НАТО». Выразил президент России и обеспокоенность «просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность» (вероятно, имеются в виду обстрелы ЗАЭС).
Также он заявил о недовольстве нелегитимными односторонними санкциями, «которые должны быть отменены».
Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, подчеркнул Владимир Путин, добавив: «Еще в апреле 2022 г. мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами».