Чего ждать от визита Си Цзиньпина в Россию

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, в последние месяцы китайская дипломатия значительно активизировалась. В позиции КНР по Украине нет ничего, что можно было бы посчитать неприемлемым для России. Но при этом Киев ограничил себя в праве вести переговоры с нынешним руководством России, следовательно, возможности для прогресса по этому направлению очень маленькие, говорит эксперт. При этом Китай, полагает эксперт, не будет выступать посредником в переговорах с самой Украиной, как это было недавно при нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, уверен Кашин.