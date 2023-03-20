Чего ждать от визита Си Цзиньпина в Россию

Чего ждать от визита Си Цзиньпина в РоссиюОн приедет в Москву, чтобы обсудить пути решения конфликта на Украине и экономические вызовы
Сегодня, 20 марта, начнется визит в Россию Си Цзиньпина – первая его зарубежная поездка после третьего избрания в госдолжности – председателя КНР. Это можно считать традицией: едва возглавив Китай в марте 2013 г., Си Цзиньпин также в первую очередь поехал в Россию (в 2018 г. после переизбрания он, правда, выбрал для своего первого визита Объединенные Арабские Эмираты).
О том, что китайский лидер пробудет в Москве до 22 марта, сообщила утром 17 марта пресс-служба Кремля. «В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», – говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин во второй половине 20 марта пообщаются тет-а-тет за неформальным обедом, а на следующий день состоятся официальные переговоры в узком и расширенном составе, а также пресс-конференция по их итогам.
Днем 17 марта помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры двух стран подпишут совместное заявление России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г. В целом на полях визита лидера КНР в Москву планируется подписать «больше десяти» документов по различным отраслям сотрудничества.
Визит Си Цзиньпина в Россию также подтвердил МИД КНР. В трактовке китайского агентства «Синьхуа», «чем более неспокойным становится мир, тем устойчивее должны развиваться китайско-российские отношения».
Стороны также поделятся оценками по вопросу урегулирования украинского конфликта, включая представленные Китаем в конце февраля «12 пунктов» так называемого мирного плана Пекина. Кроме того, сообщил Ушаков, в «Российской газете» и «Жэньминь жибао» в понедельник, 20 марта, выйдут статьи лидеров двух стран: Путина – в китайском государственном СМИ и Си Цзиньпина – в российском. Там, по словам помощника российского президента, главы государств дадут оценку двусторонним отношениям. В статье Путина будет описан подход России и Китая к украинскому вопросу.
Эта поездка станет первым зарубежным визитом Си Цзиньпина после его переизбрания на должность председателя КНР и потому несет «важное смысловое значение», говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина. «Это своеобразная демонстрация прочности российско-китайских отношений. Китай показывает, что он выбирает именно Россию как место первого государственного визита переизбранного [китайским парламентом] главы государства. И это определенный месседж Западу о том, что наши отношения крепки, не подвержены никаким изменениям и давлению извне», – считает эксперт.
Лидеры России и Китая обязательно обсудят политические и международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, считает руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Более того, эксперт не исключает совместного заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по ситуации на Украине. У Си Цзиньпина наверняка будет возможность конкретизировать позицию КНР, которая была в феврале изложена в 12 пунктах заявления китайского МИДа, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. «Если КНР хоть чуть-чуть продвинется в вопросе мирного урегулирования, то это будет большая победа китайской дипломатии», – отмечает эксперт.
Объем товарооборота России и КНР
В 2022 г. объем товарооборота России и Китая составил $190 млрд, что на 29% больше, чем годом ранее. Экспорт из России в Китай вырос до $114 млрд (на 43%), а импорт из Китая – до 76 млрд (на 13%). На КНР теперь приходится 20% российского экспорта и 28% импорта в Россию.
Лексютина согласна, что Китаю и России предоставляется хорошая возможность сверить часы по международным вопросам, так как украинский кризис не утихает. На фоне развития этого конфликта Москва и Пекин декларируют взаимную поддержку и государственные отношения нового типа, «которые превосходят по своей значимости даже военно-политические союзы холодной войны». «Когда страны поддерживают отношения такого уровня, им необходимо каким-то образом координировать свои действия на международной арене. Но подходы к украинскому кризису, как я понимаю, будут различными. Москва хочет заручиться большей поддержкой Пекина. А Китай, вероятно, хотел бы начать диалог между Россией и Украиной и, шире, – между Россией и Западом, считает эксперт.
По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, в последние месяцы китайская дипломатия значительно активизировалась. В позиции КНР по Украине нет ничего, что можно было бы посчитать неприемлемым для России. Но при этом Киев ограничил себя в праве вести переговоры с нынешним руководством России, следовательно, возможности для прогресса по этому направлению очень маленькие, говорит эксперт. При этом Китай, полагает эксперт, не будет выступать посредником в переговорах с самой Украиной, как это было недавно при нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, уверен Кашин.
По словам Ушакова, с китайской стороной будут обсуждаться все основные темы сотрудничества, в том числе вопросы взаимодействия в финансовой, энергетической и военно-технической сфере, – соответствующие выводы можно сделать и из состава переговорной делегации. Лексютина считает, что стороны обсудят в том числе, как выстраивать взаимодействие, не попадая под влияние вторичных санкций.
Последний раз Си Цзиньпин приезжал в Россию с государственным визитом в июне 2019 г. и посетил тогда Москву и Санкт-Петербург, где он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Последнее личное общение лидеров произошло на форуме Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в сентябре 2022 г. 30 декабря 2022 г. Путин передал приглашение посетить Россию китайскому руководителю в ходе онлайн-переговоров. Из Москвы Си вернется в Пекин.