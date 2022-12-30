Владимир Путин провел предновогодние переговоры с Си Цзиньпином

Владимир Путин провел предновогодние переговоры с Си ЦзиньпиномРоссия ждет председателя КНР весной с государственным визитом
Президент России Владимир Путин провел 30 декабря переговоры при помощи видеоконференцсвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Открытая часть беседы, о подготовке которой еще 13 декабря сообщали «Ведомости», продолжалась около 10 минут.
Путин поздравил Си еще раз с успешным проведением XX съезда КПК, а также главу КНР и весь китайский народ с Новым годом сразу как по григорианскому, так и по китайскому календарю (в 2023 г. он будет отмечаться в конце января), пожелав мира и процветания. Российский президент заявил, что Си ждут в Москве с государственным визитом весной 2023 г. Как говорил ранее посол России в Китае Игорь Моргулов, это может произойти после проведения открывающейся 5 марта сессии ВСНП, на которой будут распределены ключевые государственные посты КНР на следующие пять лет.
«Это [госвизит Си в Россию] продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам», – заявил Путин. Он также рассказал, что побывавший недавно в Пекине лидер партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев доложил ему о теплом приеме и содержательном разговоре с Си. По словам Путина, современные отношения России и Китая – лучшие за всю историю, их можно считать образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке. Две страны также намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере.
Говоря об итогах 2022 г., Путин отметил, что товарооборот России и Китая вырастет примерно на 25% (за январь-ноябрь 2002 г. по данным ФТС он составил $170 млрд, в 2021 г. за тот же период — $148 млрд). По его расчетам, при сохранении такой динамики стороны преодолеют установленную к 2024 г. целевую планку в $200 млрд досрочно. Кроме того, сейчас Россия находится на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом – по объему ввозимого СПГ.
Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что его страна готова наращивать политическое взаимодействие с Россией.
«Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», – сказал Си. Он добавил, что стороны находятся в тесном стратегическом контакте.
Акцент в публичной части разговора лидеров был сделан на планируемый весной визит Си в Россию, который состоится ровно через 10 лет после его первой поездки в Москву в статусе председателя КНР, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Тогда китайский лидер встретился не только с политиками, но и с китаеведами, и прочитал концептуальную речь в МГИМО.
Новый визит будет направлен на то, чтобы подчеркнуть прочность и устойчивость российско-китайских отношений, заявил «Ведомостям» эксперт. При этом обращает на себя внимание, что сообщения о переговорах с Путиным с китайской стороны на момент публикации материала так и не появилось. Но, судя по российской версии переговоров, на них все базовые положения последних 10-20 лет были подтверждены, и это можно считать в нынешних условиях самым большим достижением, заключает Ломанов.