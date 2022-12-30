Владимир Путин провел предновогодние переговоры с Си Цзиньпином

Путин поздравил Си еще раз с успешным проведением XX съезда КПК, а также главу КНР и весь китайский народ с Новым годом сразу как по григорианскому, так и по китайскому календарю (в 2023 г. он будет отмечаться в конце января), пожелав мира и процветания. Российский президент заявил, что Си ждут в Москве с государственным визитом весной 2023 г. Как говорил ранее посол России в Китае Игорь Моргулов, это может произойти после проведения открывающейся 5 марта сессии ВСНП, на которой будут распределены ключевые государственные посты КНР на следующие пять лет.