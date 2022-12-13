Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры накануне Нового года

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры накануне Нового годаОни обсудят геополитические изменения 2022 года
Перед наступлением Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги 2022 г., выяснили «Ведомости». О подготовке к беседе двух лидеров в последних числах декабря рассказал «Ведомостям» дипломатический источник. Близкий к администрации президента собеседник заявил, что вряд ли встреча будет очной, скорее она пройдет в режиме видеоконференцсвязи, но ее «детали прорабатываются».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать подготовку мероприятия. На вопрос «Ведомостей», известна ли уже дата и повестка встречи, ответил: «Известна. Сообщим [о ней] своевременно».
«Ведомости» также направили запросы в МИД России и МИД Китая.
В конце 2021 г. уже проходили переговоры двух лидеров при помощи видеоконференцсвязи: 15 декабря прошлого года они, согласно официальным сообщениям, подвели итог развитию российско-китайских отношений в 2021 г., обсудили борьбу с коронавирусом, в том числе производство российских вакцин, и наметили планы на следующий год.
В 2022 г. Путин и Си уже проводили дважды очные переговоры – в феврале во время Олимпиады в Пекине и в сентябре во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). И если в 2021 г. в Китае действовали строгие антиковидные ограничения, то к 2022 г. Си уже начал выезжать за рубеж и поездка в Самарканд стала второй с начала пандемии (первым был визит в Казахстан). Во время обеих встреч 2022 г. темами переговоров были актуальные вопросы международной и двусторонней повестки, сообщал Кремль.
В Самарканде обсуждалась ситуация вокруг Украины, вопросы развития двустороннего сотрудничества в экономической и других сферах. Также в Узбекистане была проведена трехсторонняя встреча – к Путину и Си присоединился президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, в ее ходе был обсужден проект строительства газопровода из России в Китай через Монголию. Россия и Китай сблизились в 2022 г. на фоне геополитической турбулентности, прежде всего из-за того, что обе страны вынужденно конкурируют с Западом, говорили эксперты во время прошедших в начале декабря Примаковских чтений.
Переговоры лидеров двух стран могут быть востребованы сейчас для обсуждения вопросов практического взаимодействия России и Китая, говорит директор Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Обсуждение этих вопросов особенно актуально, поскольку КНР начинает ослаблять ковидные ограничения и, возможно, это уже в недалеком будущем отразится на взаимных поездках и режиме пропуска на границе, говорит эксперт. По его мнению, актуальными могут быть и вопросы энергетического и промышленного сотрудничества.
Вместе с тем традиционные темы в виде Украины, Корейского полуострова и роста напряженности вокруг Тайваня тоже сохранят свое значение, рассуждает Кашин.
Подводить формальные итоги 2022 г. для Путина и Си большого смысла нет, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Но есть другое событие, которое можно обыграть с российской стороны, – итоги XX съезда КПК, считает эксперт. Пока после съезда от Путина было лишь поздравление Си, который был переизбран на третий срок, напоминает эксперт: «Россия теперь знает, с кем она будет разговаривать в Китае ближайшие пять лет».
В Китае считается, что дипломатия – это дипломатия лично первого лица, отмечает Ломанов. И российско-китайские отношения, с точки зрения КНР, успешны именно потому, что их стратегически проектируют на высшем уровне. Таким образом, лидеры, вероятнее всего, будут обсуждать политическое взаимодействие, как минимум, на следующие пять лет, а как следствие, и создание хороших условий и в экономике, и в гуманитарной сфере, заключает аналитик.