Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры накануне Нового года

В 2022 г. Путин и Си уже проводили дважды очные переговоры – в феврале во время Олимпиады в Пекине и в сентябре во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). И если в 2021 г. в Китае действовали строгие антиковидные ограничения, то к 2022 г. Си уже начал выезжать за рубеж и поездка в Самарканд стала второй с начала пандемии (первым был визит в Казахстан). Во время обеих встреч 2022 г. темами переговоров были актуальные вопросы международной и двусторонней повестки, сообщал Кремль.