MTSS225,45-0,66%CNY Бирж.10,616-0,89%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,58+0,02%
Ушаков: во время визита Путина в КНР будет обсуждаться проект «Сила Сибири – 2»

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай будет подробно обсуждаться проект «Сила Сибири – 2», заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Тема будет обсуждаться очень подробно, она в повестке дня есть, и мы настроены на серьезное обсуждение этого вопроса. Что будет подписано – я не буду забегать вперед», – сказал он.

2 сентября 2025 г. «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с китайской CNPC. Предполагается, что длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.

Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.

