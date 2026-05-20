IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%
Главная / Политика /

Новак: Россия и Китай договорились ускорить проект «Сила Сибири – 2»

Вопрос поднимался на сегодняшней встрече Путина и Си
Ведомости

Россия и Китай достигли договоренностей по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Сегодня обсуждался этот вопрос, и, как вы знаете, президент сказал о том, что достигнуты договоренности по ускорению реализации этого проекта», – заявил Новак (цитата по «РИА Новости»).

Новак также рассказал, что окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты.

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России. 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.

