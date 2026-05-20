Новак: Россия и Китай договорились ускорить проект «Сила Сибири – 2»Вопрос поднимался на сегодняшней встрече Путина и Си
Россия и Китай достигли договоренностей по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Сегодня обсуждался этот вопрос, и, как вы знаете, президент сказал о том, что достигнуты договоренности по ускорению реализации этого проекта», – заявил Новак (цитата по «РИА Новости»).
Новак также рассказал, что окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России. 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.