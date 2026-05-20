Новак: подготовка контрактов по «Силе Сибири – 2» находится на финальной стадии
Окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью «Вестям».
«Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», – сказал Новак.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России. 20 января Новак говорил, что российская и китайская стороны планируют достичь объема поставок природного газа по этому направлению в 10 млрд куб. м к 2027 г. и в перспективе увеличить его до 12 млрд куб. м.
20 мая в Пекине завершился официальный визит президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.