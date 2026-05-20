Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,466+1,11%CHMK3 950-0,25%MGTS1 698+0,35%IMOEX2 636,66-1,01%RTSI1 170,68-0,53%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак: подготовка контрактов по «Силе Сибири – 2» находится на финальной стадии

Ведомости

Окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью «Вестям».

«Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», – сказал Новак.

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России. 20 января Новак говорил, что российская и китайская стороны планируют достичь объема поставок природного газа по этому направлению в 10 млрд куб. м к 2027 г. и в перспективе увеличить его до 12 млрд куб. м.

20 мая в Пекине завершился официальный визит президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте