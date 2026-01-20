Новак: Москва и Пекин ведут переговоры о наращивании поставок нефти в КНР

Российская и китайская стороны планируют достичь объема поставок природного газа по этому направлению в 10 млрд куб. м. к 2027 г., уточнил Новак, и в перспективе увеличить его до 12 млрд куб. м. Реализация запланированных проектов, как ожидается, позволит странам нарастить совокупные поставки природного газа в Китай до 48 млрд куб. м. к 2028 г. и до 98 млрд куб. м. к 2030 г.