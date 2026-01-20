Газета
Новак: Москва и Пекин ведут переговоры о наращивании поставок нефти в КНР

Ведомости

Москва и Пекин ведут переговоры о наращивании поставок нефти в Китай, включая продление на 10 лет контрактов через Казахстан. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе VII российско-китайского энергетического бизнес-форума. Его слова передает ТАСС. 

Он отметил, что действующие межправительственные соглашения предусматривают возможность продления сроков поставок через Казахстан до 2033 г.

Вице-премьер также сообщил, что страны активно работают над созданием новых маршрутов для транспортировки природного газа. Он напомнил, что в 2023 г. были подписаны межправительственные соглашения по «дальневосточному» маршруту, в рамках которых «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация начали совместное проектирование и строительство трансграничного участка газопровода через реку Уссури.

Китай сократил импорт российской нефти за девять месяцев на 8,1%

Политика / Международные отношения

Российская и китайская стороны планируют достичь объема поставок природного газа по этому направлению в 10 млрд куб. м. к 2027 г., уточнил Новак, и в перспективе увеличить его до 12 млрд куб. м. Реализация запланированных проектов, как ожидается, позволит странам нарастить совокупные поставки природного газа в Китай до 48 млрд куб. м. к 2028 г. и до 98 млрд куб. м. к 2030 г.

Объем поставок нефти из России в Китай в январе – сентябре 2025 г. снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,04 млн т. По стоимости импорт российского сырья упал на 21% – до $37,55 млрд. Несмотря на сокращение объемов, Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Китай.

