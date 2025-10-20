Китай сократил импорт российской нефти за девять месяцев на 8,1%
Объем поставок нефти из России в Китай в январе – сентябре 2025 г. снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,04 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
По стоимости импорт российского сырья упал на 21% – до $37,55 млрд. Несмотря на сокращение объемов, Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Китай.
Следом за Россией в списке крупнейших экспортеров находятся Саудовская Аравия (59,52 млн т), Малайзия (51,23 млн т, рост на 4%), Ирак (49,28 млн т), Бразилия (33,33 млн т) и Оман (26,22 млн т).
В сентябре, напротив, наблюдался рост: Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 4,3% по сравнению с августом, до 8,28 млн т. Стоимость закупок выросла на 5,2% – до $4,06 млрд.
Для сравнения, в 2024 г. общий объем импорта нефти Китаем сократился на 1,9%, до 553,41 млн т. Однако поставки из России тогда увеличились на 1,3% – до 108,47 млн т.
26 сентября вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян сообщал, что объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем за восемь месяцев 2025 г. достиг $47,6 млрд.