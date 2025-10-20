Китай сократил импорт российской нефти за девять месяцев на 8,1%

Объем поставок нефти из России в Китай в январе – сентябре 2025 г. снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,04 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.