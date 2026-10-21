ЦБ изменил тарифы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов
Банк России установил новые тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Они вступают в силу с 1 ноября, сообщил регулятор на сайте.
За страхование владельцев производственных объектов, на которых есть оборудование, работающее под давлением, нижняя граница тарифного коридора уменьшилась на 25%. Такие же изменения коснулись страховки владельцев предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности, гидротехнических сооружений и шахт.
На 50% граница снижается для предприятий, на которых добывают нефть и газ, а также для объектов, связанных со взрывчатыми веществами, и кранов. На 75% снижается для остальных видов опасных объектов.
Верхняя граница тарифного коридора изменится только для объектов, где используется оборудование, работающее под давлением. Для таких производств она повысится на 25%.
С 9 декабря 2025 г. тарифный коридор по ОСАГО расширился на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов – для них границы сдвигаются на 40%. Также в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты. Корректировка тарифов позволит страховщикам точнее учитывать риски водителей и предлагать полисы по справедливой стоимости, считает регулятор.