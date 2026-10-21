ЦБ изменил тарифы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов

С 9 декабря 2025 г. тарифный коридор по ОСАГО расширился на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов – для них границы сдвигаются на 40%. Также в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты. Корректировка тарифов позволит страховщикам точнее учитывать риски водителей и предлагать полисы по справедливой стоимости, считает регулятор.