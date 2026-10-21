Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,288-0,47%CHKZ15 400+1,65%BRZL1 228+0,33%IMOEX2 458,61-0,45%RTSI934,43-0,45%RGBI111,66+0,01%RGBITR771,15+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия готова поставлять США большое количество удобрений

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия готова поставлять на американский рынок удобрения в больших количествах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

11 октября The New York Times писала со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа представила Москве три крупных экономических предложения в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине. Отмечалось, что американские переговорщики Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали разблокировать миллиарды долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства рассматривались как «предварительный стимул» для заключения частичного перемирия, а не как награда за его выполнение. Речь идет о сумме до $100 млрд. Второе предложение касалось многомиллиардной сделки по продаже части активов «Лукойла» группе инвесторов с Ближнего Востока. Третий пункт предусматривал снятие ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным 21 октября. Днем ранее, 20 октября, в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь