Путин: Россия готова поставлять США большое количество удобрений
Россия готова поставлять на американский рынок удобрения в больших количествах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
11 октября The New York Times писала со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа представила Москве три крупных экономических предложения в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине. Отмечалось, что американские переговорщики Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали разблокировать миллиарды долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства рассматривались как «предварительный стимул» для заключения частичного перемирия, а не как награда за его выполнение. Речь идет о сумме до $100 млрд. Второе предложение касалось многомиллиардной сделки по продаже части активов «Лукойла» группе инвесторов с Ближнего Востока. Третий пункт предусматривал снятие ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.
Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным 21 октября. Днем ранее, 20 октября, в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены.