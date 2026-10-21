Путин: Россия готова поставлять США большое количество удобрений

11 октября The New York Times писала со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа представила Москве три крупных экономических предложения в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине. Отмечалось, что американские переговорщики Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали разблокировать миллиарды долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства рассматривались как «предварительный стимул» для заключения частичного перемирия, а не как награда за его выполнение. Речь идет о сумме до $100 млрд. Второе предложение касалось многомиллиардной сделки по продаже части активов «Лукойла» группе инвесторов с Ближнего Востока. Третий пункт предусматривал снятие ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.