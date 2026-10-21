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Минцифры: сервисы 5G доступны уже в 36 городах России

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сервисы связи пятого поколения 5G доступны жителям 36 российских городов. Об этом заявил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026», передает «РИА Новости».

По его словам, ведомство совместно с отраслью и регуляторами в сфере безопасности подготовило и согласовало решение о запуске сетей 5G. На первом этапе предполагается использовать уже установленное операторами оборудование базовых станций, а затем поэтапно заменять его.

С 11 сентября в России заработала сеть 5G, которая пришла на смену прошлому поколению мобильной связь 4G (LTE). Пока технология доступна в 16 крупных городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург. Минцифры сообщило, что внедрение 5G предполагает последовательное наращивание покрытия – до конца года запуск может состояться еще в 50 городах России.

19 сентября глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство ведет переговоры с американской корпорацией Apple о возможности подключения 5G для пользователей iPhone в России. По его словам, вопрос использования сетей пятого поколения на смартфонах Apple обсуждается непосредственно с компанией.

19 октября «Известия» со ссылкой на данные «Госуслуг» и сервиса «Мегабитус» писали, что через месяц после запуска 5G средняя скорость мобильного интернета в России увеличилась до 24,24 Мбит/с – почти на 20%.

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