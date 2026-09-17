Минцифры пытается договориться с Apple о запуске 5G на iPhone

26 августа в министерстве заявили, связь 5G должна появиться в российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Операторы «большой четверки» смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE. Кроме того, им планируется выделить новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.