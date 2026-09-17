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Минцифры пытается договориться с Apple о запуске 5G на iPhone

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры ведет переговоры с американской корпорацией Apple о возможности подключения 5G для пользователей iPhone в России. Об этом «РИА Новости» заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам Шадаева, вопрос использования сетей пятого поколения на смартфонах Apple обсуждается непосредственно с компанией.

11 сентября в России заработала сеть 5G, которая пришла на смену прошлому поколению мобильной связь 4G (LTE). Пока технология доступна в 16 крупных городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург. Минцифры сообщило, что внедрение 5G предполагает последовательное наращивание покрытия – до конца года запуск может состояться еще в 50 городах России.

В Минцифры объяснили, что 5G заработает для всех пользователей устройств на Android, однако доступ к технологии для iPhone-юзеров будет зависеть от Apple.

26 августа в министерстве заявили, связь 5G должна появиться в российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Операторы «большой четверки» смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE. Кроме того, им планируется выделить новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

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