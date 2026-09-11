Что такое 5G и как она развивалась

Что такое 5G и как она развиваласьОператоры «Большой четверки» запустили новый стандарт в 16 городах России
11 сентября «Мегафон», «Билайн», МТС и Т2 приступили к масштабному коммерческому запуску 5G. В мире сети пятого поколения уже давно являются основой мобильной инфраструктуры, однако в России переход от пилотных зон к массовому развертыванию затянулся из-за дефицита подходящих частот. Как развивалась 5G – в справке «Ведомостей».
Технология 5G: что это
5G (fifth generation) – пятое поколение мобильной связи, пришедшее на смену 4G/LTE. Это не отдельная услуга или конкретная частота, а набор технологий и стандартов для радиодоступа и ядра мобильной сети. Международный союз электросвязи (ITU) использует для него обозначение IMT-2020. Основой большинства действующих сетей стали спецификации консорциума 3GPP, прежде всего радиоинтерфейс 5G New Radio (NR).
Главное отличие 5G от LTE – не столько рекордная скорость отдельного смартфона, сколько большая емкость сети и меньшая задержка. Требования IMT-2020 предусматривают пиковую скорость до 20 Гбит/с на прием и целевой показатель 100 Мбит/с для пользователя в плотной городской застройке.
5G может работать в разных частотных диапазонах. Низкие частоты обеспечивают большее покрытие, средние, прежде всего около 3,5 ГГц, – компромисс между покрытием и скоростью. Высокочастотные диапазоны, включая mmWave (примерно от 24 ГГц), дают высокую емкость, но имеют меньший радиус действия и хуже проходят через препятствия. Поэтому обычно сети сочетают несколько диапазонов.
Как технология вышла на рынок
Разработка архитектуры 5G началась в первой половине 2010-х гг. В сентябре 2015 г. ITU утвердил концепцию IMT-2020. В декабре 2017 г. 3GPP завершил первую реализуемую спецификацию 5G NR для неавтономной архитектуры NSA (Non-Standalone), использующей LTE как опору, а в июне 2018 г. – первую фазу стандарта Release 15 с автономной архитектурой и собственным ядром 5G.
Первые коммерческие сервисы под брендом 5G появились до массового распространения совместимых смартфонов. В октябре 2018 г. Verizon запустил фиксированный доступ 5G Home на фирменной спецификации 5G TF в четырех городах США. 3 апреля 2019 г. SK Telecom, KT и LG Uplus развернули в Южной Корее коммерческую мобильную связь пятого поколения для смартфонов. Эта страна стала первым рынком с одновременным широким запуском 5G в крупнейших городах. Тогда же 5G начал работать в США, а в 2019-2020 гг. – в Китае, Великобритании, Германии, Японии и других странах.
Первые сети в основном строились по схеме NSA – с опорой на существующую LTE-инфраструктуру. Это позволяло быстрее начать эксплуатацию, не перестраивая сразу всю сеть. Позднее операторы начали внедрять автономную архитектуру 5G SA (Standalone) с собственным ядром сети, необходимую для более продвинутых корпоративных и промышленных сервисов.
Где 5G работает сейчас
5G является массовым стандартом крупнейших телеком-рынков. По данным Ericsson Mobility Report, во II квартале 2026 г. в мире насчитывалось около 3,3 млрд подписок 5G. Коммерческие услуги запустили около 390 операторов, более 90 из них – сети 5G SA. К концу 2025 г. покрытие достигало примерно 60% населения мира, а сети пятого поколения передавали почти половину мобильного трафика. По оценке GSMA, коммерческий 5G доступен более чем в 120 странах.
К концу 2025 г. доля 5G-подписок составляла 79% в Северной Америке, 60% – в Северо-Восточной Азии, 54% – в Западной Европе и 53% – в странах Персидского залива. При этом наличие значка 5G на экране не означает одинакового качества связи: оно зависит от ширины полосы, диапазона и плотности базовых станций.
Основным стартовым диапазоном 5G в мире стал 3,4-3,8 ГГц: по данным ITU, на него пришлось около 80% коммерческих запусков. Он сочетает сравнительно хорошее покрытие с возможностью выделять широкие полосы частот, то есть является компромиссом между покрытием и емкостью. Низкие диапазоны используют для расширения географии, высокие – для точечного наращивания емкости.
5G в России
В России испытания 5G начались задолго до коммерческого запуска. В августе 2019 г. Tele2 и Ericsson развернули на Тверской улице в Москве пилотную зону в диапазоне 28 ГГц – от Кремля до Садового кольца. В июле 2020 г. МТС получила первую российскую лицензию на услуги 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, ориентированную прежде всего на корпоративные и промышленные проекты. В марте 2021 г. оператор запустил пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 местах Москвы, позднее аналогичные зоны появились в Санкт-Петербурге и других локациях.
Переход от пилотных зон к массовым сетям затянулся прежде всего из-за дефицита подходящих частот. Приоритетным для пятого поколения во многих странах стал диапазон 3,4-3,8 ГГц – его называют «золотым», поскольку он позволяет сочетать высокую пропускную способность с достаточно большим радиусом действия базовых станций. Кроме того, именно на этот диапазон ориентирована значительная часть мирового сетевого и абонентского оборудования.
В России эти частоты исторически заняты системами спутниковой и специальной связи, которыми пользуются в том числе Минобороны и другие государственные структуры. Для передачи диапазона операторам потребовалась бы его конверсия – перенос или модернизация действующих радиоэлектронных средств. С 2019 г. операторы неоднократно добивались выделения хотя бы части этого спектра, в том числе в крупнейших городах.
Основной альтернативой стал диапазон 4,8-4,99 ГГц. Операторы считали его скорее дополнительным: более высокая частота означает меньший радиус действия базовой станции и худшее проникновение сигнала в здания, поэтому для сопоставимого покрытия требуется более плотная и дорогая сеть. Кроме того, мировой рынок оборудования и смартфонов первоначально был в значительно большей степени ориентирован на диапазон 3,4–3,8 ГГц. По оценкам операторов, окупаемость сети в полосе 4,8-4,99 ГГц могла составить 20–30 лет.
В 2025 г. Минцифры планировало разыграть диапазон на аукционе двумя лотами с начальной стоимостью 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. Помимо цены, обсуждались обязательства победителей по срокам и географии развертывания сети. Осенью ведомство пыталось сделать условия привлекательнее, в частности, обсуждало разрешение победителям использовать под 5G уже имеющиеся частоты LTE по принципу технологической нейтральности и даже отказ от минимальной стартовой цены. Но операторы условия торгов не поддержали, и 16 октября Минцифры отменило запланированный аукцион.
Сдвиг произошел 31 августа 2026 г., когда Государственная комиссия по радиочастотам разрешила «Большой четверке» разворачивать 5G в уже имеющихся у них LTE-диапазонах по принципу технологической нейтральности. Кроме того, каждому оператору предусмотрено по 90 МГц в диапазоне 4,63-4,99 ГГц без аукциона. С 2027 г. должен начаться поэтапный переход на российские базовые станции, завершить его планируется к концу 2031 г.
11 сентября начались первые масштабные коммерческие запуски после этого решения. По данным Минцифры, 5G запустили все операторы «Большой четверки» в 16 городах, потенциально охватив около 10 млн человек. Т2 и «МегаФон» включили сети в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. МТС – в том числе в Уфе, Казани и Новосибирске, «Билайн» – в Ярославле и Самаре. На первом этапе операторы используют имеющийся частотный ресурс и модернизированную LTE-инфраструктуру. Затем сеть должна развиваться и в диапазоне 4,63-4,99 ГГц.