Что такое 5G и как она развивалась

В России испытания 5G начались задолго до коммерческого запуска. В августе 2019 г. Tele2 и Ericsson развернули на Тверской улице в Москве пилотную зону в диапазоне 28 ГГц – от Кремля до Садового кольца. В июле 2020 г. МТС получила первую российскую лицензию на услуги 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, ориентированную прежде всего на корпоративные и промышленные проекты. В марте 2021 г. оператор запустил пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 местах Москвы, позднее аналогичные зоны появились в Санкт-Петербурге и других локациях.