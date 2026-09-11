Минцифры рассказало, от чего зависит доступ к 5G на iPhone

11 сентября в России заработала сеть 5G, которая пришла на смену прошлому поколению мобильной связь 4G (LTE). Пока технология доступна в 16 крупных городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург. Минцифры сообщило, что внедрение 5G предполагает последовательное наращивание покрытия – до конца года запуск может состояться еще в 50 городах России.