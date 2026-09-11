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Минцифры рассказало, от чего зависит доступ к 5G на iPhone

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сеть 5G заработает для всех пользователей устройств на Android, сообщили в Минцифры РФ. Доступ к технологии для iPhone-юзеров будет зависеть от американской Apple, отметили в ведомстве.

«В самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», – говорится в сообщении.

Летом 2026 г. между Apple и российскими властями обострился конфликт после удаления американской корпорацией приложений VK, Max, Mail.ru, «Одноклассники», «Дзен» и др. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

11 сентября в России заработала сеть 5G, которая пришла на смену прошлому поколению мобильной связь 4G (LTE). Пока технология доступна в 16 крупных городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург. Минцифры сообщило, что внедрение 5G предполагает последовательное наращивание покрытия – до конца года запуск может состояться еще в 50 городах России.

Пока операторы получили частоты LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 20–25%, и новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, сообщили в министерстве.

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