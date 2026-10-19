Скорость мобильного интернета выросла на 20% после запуска в России 5G

По данным TelecomDaily на основе более 1 млн замеров, с момента запуска сетей пятого поколения 11 сентября 2026 г. скорость мобильного интернета в России выросла на 14–20%. В выборку вошли результаты измерений через мобильное приложение «Мегабитус» и замеры через сервис проверки скорости на сайте «Госуслуги». Медианная скорость (upload) увеличилась на 19,7% – с 8,6 до 10,3 Мбит/с, а показатель загрузки данных (download) – на 13,7%, с 24,24 до 27,56 Мбит/с в сетях четырех крупнейших российских операторов.