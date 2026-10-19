Скорость мобильного интернета выросла на 20% после запуска в России 5G
Через месяц после запуска 5G средняя скорость мобильного интернета в России увеличилась до 24,24 Мбит/с – почти на 20%. Имеется в виду передача данных от абонентов, показатель загрузки увеличился на 14%, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Госуслуг» и сервиса «Мегабитус».
По данным TelecomDaily на основе более 1 млн замеров, с момента запуска сетей пятого поколения 11 сентября 2026 г. скорость мобильного интернета в России выросла на 14–20%. В выборку вошли результаты измерений через мобильное приложение «Мегабитус» и замеры через сервис проверки скорости на сайте «Госуслуги». Медианная скорость (upload) увеличилась на 19,7% – с 8,6 до 10,3 Мбит/с, а показатель загрузки данных (download) – на 13,7%, с 24,24 до 27,56 Мбит/с в сетях четырех крупнейших российских операторов.
Улучшение зафиксировано по стране в целом, а не только у абонентов 5G. В самих сетях пятого поколения скорость достигает 240–260 Мбит/с, сообщил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
По данным Минцифры, операторы расширяют географию покрытия сетей пятого поколения. В ведомстве ожидают дальнейшего роста скорости, по прогнозам экспертов – еще на 10% до конца года.
С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход операторов на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г. Ранее Минцифры разрешило МТС, «Мегафону», «Билайну» и Т2 использовать для 5G уже имеющиеся частоты LTE.