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Скорость мобильного интернета выросла на 20% после запуска в России 5G

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Через месяц после запуска 5G средняя скорость мобильного интернета в России увеличилась до 24,24 Мбит/с – почти на 20%. Имеется в виду передача данных от абонентов, показатель загрузки увеличился на 14%, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Госуслуг» и сервиса «Мегабитус».

По данным TelecomDaily на основе более 1 млн замеров, с момента запуска сетей пятого поколения 11 сентября 2026 г. скорость мобильного интернета в России выросла на 14–20%. В выборку вошли результаты измерений через мобильное приложение «Мегабитус» и замеры через сервис проверки скорости на сайте «Госуслуги». Медианная скорость (upload) увеличилась на 19,7% – с 8,6 до 10,3 Мбит/с, а показатель загрузки данных (download) – на 13,7%, с 24,24 до 27,56 Мбит/с  в сетях четырех крупнейших российских операторов.

Улучшение зафиксировано по стране в целом, а не только у абонентов 5G. В самих сетях пятого поколения скорость достигает 240–260 Мбит/с, сообщил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По данным Минцифры, операторы расширяют географию покрытия сетей пятого поколения. В ведомстве ожидают дальнейшего роста скорости, по прогнозам экспертов – еще на 10% до конца года.

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход операторов на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г. Ранее Минцифры разрешило МТС, «Мегафону», «Билайну» и Т2 использовать для 5G уже имеющиеся частоты LTE.

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