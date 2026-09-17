Операторы рассказали, насколько 5G быстрее LTE

Операторы рассказали, насколько 5G быстрее LTEПо оценкам экспертов, прирост скорости составляет 15–30%
Скорость мобильного интернета после запуска сетей пятого поколения (5G) выросла в среднем на 15–30% по сравнению с LTE, следует из данных операторов связи и экспертов, опрошенных «Ведомостями». Такой прирост соответствует текущему этапу развертывания 5G, отмечает Минцифры. Сейчас сети работают в переходном режиме Non-Standalone (NSA), т. е. используют частоты, на которых ранее работали сети LTE. В будущем 5G начнет работать в режиме Standalone (SA) – без использования инфраструктуры LTE.
В реальных условиях скорость интернета зависит от множества факторов, например от удаленности абонента от базовой станции или нагрузки на нее, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Российские операторы связи только что получили нормативную основу для запуска сетей 5G на действующих LTE-частотах, добавили он. Сейчас базовые станции 5G работают в отдельных локациях в Москве и других городах и операторы будут расширять покрытие поэтапно, говорит собеседник.
Представитель «Мегафона» оценил средний прирост скорости мобильного интернета от запуска 5G на имеющихся частотах в 18–20%. Использование 5G в моменте позволило ускориться до 30%, добавил представитель «Билайна». Согласно исследованию агентства DMTel в Екатеринбурге, Т2 лидирует по скорости мобильного интернета 5G с показателем 644 Мбит/c, поделился представитель оператора. По его словам, три оператора, запустившие 5G в городе, показывают скорости от 360 Мбит/c. Это позволяет утверждать, что технология 5G уже в первой фазе развития дает скорости значительно выше LTE – в 4–5 раз, суммирует он. Представитель МТС добавил, что с 2027 г. операторы будут запускать гигабитный 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц, что даст пользователям высокие скорости и разгрузит существующие сети LTE.
Коммерческие сети 5G были запущены в России 11 сентября. На первом этапе они заработали в 16 городах с потенциальным охватом около 10 млн человек. Одновременно МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 получили диапазон 4,63–4,99 ГГц, который предполагается задействовать по мере дальнейшего развития сетей и появления отечественных базовых станций.
В ближайшее время пользоваться 5G смогут владельцы устройств на Android. Доступ к сетям пятого поколения для владельцев iPhone будет зависеть от решения Apple, следует из сообщения Минцифры. В настоящий момент ведомство уже ведет переговоры с Apple о подключении российских пользователей iPhone к сетям 5G, писало «РИА Новости».
В новом диапазоне сети должны появиться в наиболее востребованных локациях городов-миллионников до конца 2028 г., после чего покрытие предполагается расширять поэтапно еще в течение трех лет. С 2027 г. предусмотрен переход на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г.
По данным сервиса «Мегабитус», после запуска 5G средняя скорость передачи данных увеличилась примерно на 15%, рассказал «Ведомостям» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Оценка основана на сотнях тысяч замеров, проведенных пользователями сервиса после запуска сетей нового поколения, добавил он. «Ранее и не предполагалось существенного роста на частотах, которые используются в LTE. Нужно дождаться запуска на выделенных частотах 4,6–4,9 ГГц – там результаты будут гораздо выше», – говорит Кусков.
Как считают опрошенные «Ведомостями» эксперты, 5G NSA является стандартным первым шагом. По словам независимого аналитика и автора Telegram-канала abloud62 Алексея Бойко, этот режим позволяет начать предоставлять услуги 5G без затрат на строительство полностью новой сети 5G SA, при этом переход может занять несколько лет.
Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова рассказала, что в реальных замерах улучшение скорости загрузки составляет около 20%. «По сравнению с полноценным 5G SA нынешний этап медленнее: SA обеспечивает в среднем на 62% более высокую скорость загрузки. При этом NSA в среднем быстрее LTE, хотя в отдельных случаях LTE может опережать NSA из-за загрузки сети», – добавляет эксперт.
Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко отметил, что на текущем этапе еще могут наблюдаться отдельные зоны с более низкими скоростями. 5G, как и любая радиосеть, имеет ограниченную зону покрытия: по мере удаления от базовой станции радиоусловия ухудшаются, что может приводить к снижению скорости, поделился он. По словам эксперта, покрытие 5G пока не является повсеместным, поэтому пользователь может находиться за пределами зоны 5G или перемещаться между участками с разным уровнем покрытия.