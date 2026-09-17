Операторы рассказали, насколько 5G быстрее LTE

Представитель «Мегафона» оценил средний прирост скорости мобильного интернета от запуска 5G на имеющихся частотах в 18–20%. Использование 5G в моменте позволило ускориться до 30%, добавил представитель «Билайна». Согласно исследованию агентства DMTel в Екатеринбурге, Т2 лидирует по скорости мобильного интернета 5G с показателем 644 Мбит/c, поделился представитель оператора. По его словам, три оператора, запустившие 5G в городе, показывают скорости от 360 Мбит/c. Это позволяет утверждать, что технология 5G уже в первой фазе развития дает скорости значительно выше LTE – в 4–5 раз, суммирует он. Представитель МТС добавил, что с 2027 г. операторы будут запускать гигабитный 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц, что даст пользователям высокие скорости и разгрузит существующие сети LTE.