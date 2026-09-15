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Мифы в пятом поколении

Какими мантрами заманивают производители оборудования для 5G
Сергей Половников , главный редактор Content Review

Вокруг пятого поколения связи (5G) существует большое количество мифов, большая часть из которых последовательно навязывалась производителями телекоммуникационного оборудования. О преимуществах 5G сегодня знают все, но что же это за волшебная «низкая задержка» и для чего нужна «большая скорость», объяснить мало кто может. Это является тем самым остаточным следом, по которому можно отследить источник этих волшебных мантр: производители сетевого оборудования каждый раз перед запуском нового поколения связи придумывали набор аргументов, почему новое G нужно всем и каждому. Проблема в том, что эти наборы аргументов не сработали ни с запуском 3G, ни с запуском LTE. Не работают они и с 5G.

Бизнес таких компаний, как Qualcomm, Ericsson и Nokia, строится вокруг технологических циклов. Каждое новое поколение связи – это новое оборудование, а значит, новый источник выручки. Если на сети 3G во всем мире было совокупно потрачено, по оценкам ISU, около $1 трлн, то на LTE, по подсчетам BCG, затраты были уже $1,8 трлн. Конечно, триллионы тратились не только на оборудование, сюда включены и затраты на покупку новых частот, которые необходимы для работы сетей связи.