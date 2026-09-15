Мифы в пятом поколении

Вокруг пятого поколения связи (5G) существует большое количество мифов, большая часть из которых последовательно навязывалась производителями телекоммуникационного оборудования. О преимуществах 5G сегодня знают все, но что же это за волшебная «низкая задержка» и для чего нужна «большая скорость», объяснить мало кто может. Это является тем самым остаточным следом, по которому можно отследить источник этих волшебных мантр: производители сетевого оборудования каждый раз перед запуском нового поколения связи придумывали набор аргументов, почему новое G нужно всем и каждому. Проблема в том, что эти наборы аргументов не сработали ни с запуском 3G, ни с запуском LTE. Не работают они и с 5G.