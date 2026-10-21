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Путин: Трамп призвал урегулировать украинский конфликт из-за потерь

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп делал упор на необходимость завершения конфликта на Украине для прекращения человеческих потерь. Об этом глава российского государства сообщил на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В российскую делегацию включены помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

20 октября в Осло Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер участвовали в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил телеканалу NRK, что Уиткофф после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге вернется в Осло для продолжения переговоров по Украине.

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