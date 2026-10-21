Пресс-секретарь Зюганова может стать советником Володина

Пресс-секретарь Зюганова может стать советником ВолодинаВ аппарате Госдумы после выборов проходит ряд перестановок
У спикера Госдумы Вячеслава Володина может появиться советник-коммунист – пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко. Об этом рассказали три источника «Ведомостей»: два в КПРФ и один, близкий к Охотному Ряду. По словам собеседников в компартии, обсуждение еще идет. «Вопрос в процессе обсуждения», – добавил другой источник.
Еще один собеседник не исключил такого назначения. По его словам, Зюганов переживает за всех не прошедших в Госдуму депутатов и пытается их устроить, а Ющенко всем нравился и вне фракции.
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