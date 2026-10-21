Пресс-секретарь Зюганова может стать советником Володина

У спикера Госдумы Вячеслава Володина может появиться советник-коммунист – пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко. Об этом рассказали три источника «Ведомостей»: два в КПРФ и один, близкий к Охотному Ряду. По словам собеседников в компартии, обсуждение еще идет. «Вопрос в процессе обсуждения», – добавил другой источник.