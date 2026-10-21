Новак: «Газпром» и CNPC могут договориться по «Силе Байкала» до конца года

2 сентября министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что подготовка к строительству «Силы Байкала» находится на завершающем этапе. В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве магистрали и транзитного газопровода «Союз – Восток» через Монголию. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.