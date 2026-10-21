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Новак: «Газпром» и CNPC могут договориться по «Силе Байкала» до конца года

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» и китайская CNPC могут достичь коммерческих договоренностей по проекту газопровода «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») до конца 2026 г. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности», – сказал Новак.

Вице-премьер также объяснил переименование газопровода необходимостью отличать его от действующей «Силы Сибири» и подчеркнуть регион прохождения маршрута. По его словам, трубопровод пройдет через южный берег озера Байкал.

2 сентября министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что подготовка к строительству «Силы Байкала» находится на завершающем этапе. В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве магистрали и транзитного газопровода «Союз – Восток» через Монголию. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.

3 сентября Новак заявил, что Россия планирует поставить в Китай около 50 млрд куб. м газа в 2026 г. за счет действующих маршрутов.

22 сентября «Газпром» возобновил транспортировку газа по «Силе Сибири» после завершения плановых профилактических работ. В 2025 г. поставки по этому газопроводу достигли 38,8 млрд куб. м, увеличившись на 24,8% год к году.

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