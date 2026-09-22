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«Газпром» возобновил транспортировку газа по «Силе Сибири»

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Газпром» возобновил транспортировку газа по газопроводу «Сила Сибири» после завершения планово-профилактических работ. Они проводились с 15 по 22 сентября и выполнены в полном объеме, сообщила компания.

Профилактика оборудования и систем «Силы Сибири» проводится два раза в год – весной и осенью. Это предусмотрено договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и китайской CNPC.

3 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить в Китай порядка 50 млрд куб. м газа в 2026 г. По его словам, «Сила Сибири» вышла на проектную мощность в 39 млрд куб. м в год.

В 2025 г. «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа, что на 24,8% больше показателя 2024 г. В июле эксперты рассказали «Ведомостям» о перспективах дальнейшего роста поставок российских энергоносителей в Китай. Они отмечали, что поставки по «Силе Сибири» периодически превышают проектную мощность газопровода.

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