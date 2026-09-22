«Газпром» возобновил транспортировку газа по «Силе Сибири»

В 2025 г. «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа, что на 24,8% больше показателя 2024 г. В июле эксперты рассказали «Ведомостям» о перспективах дальнейшего роста поставок российских энергоносителей в Китай. Они отмечали, что поставки по «Силе Сибири» периодически превышают проектную мощность газопровода.