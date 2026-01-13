Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» вновь обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

Ведомости

«Газпром» 12 января во второй раз с начала 2026 г. обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Российский газ поставляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

12 января «Газпром» представил предварительные данные, согласно которым в 2025 г. корпорация поставила в КНР по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа. Это на 24,8% выше показателя предыдущего года. Таким образом, компания экспортировала в Китай больше трубопроводного газа, чем в общем в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию.

В октябре 2025 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в КНР в ближайшие годы. Он ожидает, что потребление газа в стране вырастет на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. По мнению Миллера, российская сторона может обеспечить большую долю этой потребности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь