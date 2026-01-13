«Газпром» вновь обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

В октябре 2025 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в КНР в ближайшие годы. Он ожидает, что потребление газа в стране вырастет на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. По мнению Миллера, российская сторона может обеспечить большую долю этой потребности.