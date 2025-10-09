Миллер: поставки по «Силе Сибири – 2» могут превышать проектную мощность
Поставки по газопроводу «Сила Сибири – 2» могут превышать проектную мощность в 50 млрд куб. м. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
«Мы знаем, что это проектная мощность. В случае необходимости мы можем поставлять и чуть-чуть побольше», – подчеркнул Миллер (цитата по «Интерфаксу»).
Миллер также рассказал о росте потребления газа в Китае в ближайшие годы. По прогнозам, потребление газа в КНР вырастет на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Россия способна обеспечить большую долю этой потребности, указал глава «Газпрома».
2 сентября Миллер сообщил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год. Миллер говорил, что газопровод станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире».
Строительство «Силы Сибири – 2» было анонсировано в сентябре 2020 г. Длина магистрали должна составить около 6700 км, 2700 км из которых будут находиться в России. Окончательно страны согласовали условия строительства в декабре 2023 г., однако строительство после этого не началось.