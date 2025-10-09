Миллер: поставки по «Силе Сибири – 2» могут превышать проектную мощность

Миллер также рассказал о росте потребления газа в Китае в ближайшие годы. По прогнозам, потребление газа в КНР вырастет на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Россия способна обеспечить большую долю этой потребности, указал глава «Газпрома».