Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,288-0,47%CHKZ15 400+1,65%BRZL1 228+0,33%IMOEX2 458,61-0,45%RTSI934,43-0,45%RGBI111,66+0,01%RGBITR771,15+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Тегеране, что Москва готова содействовать урегулированию конфликта между Ираном и США. По его словам, Россия приветствует стремление Тегерана решить разногласия дипломатическим путем и выступает за восстановление свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин по согласованию с иранским лидером Масудом Пезешкианом передал президенту США Дональду Трампу позицию Тегерана по урегулированию. Ситуация вокруг Ирана обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США 9 октября.

8 октября Путин провел переговоры с Пезешкианом в Туркмении. Тогда российский президент также заявил о готовности Москвы сделать все возможное для содействия урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте