Путин: Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана
Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Тегеране, что Москва готова содействовать урегулированию конфликта между Ираном и США. По его словам, Россия приветствует стремление Тегерана решить разногласия дипломатическим путем и выступает за восстановление свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин по согласованию с иранским лидером Масудом Пезешкианом передал президенту США Дональду Трампу позицию Тегерана по урегулированию. Ситуация вокруг Ирана обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США 9 октября.
8 октября Путин провел переговоры с Пезешкианом в Туркмении. Тогда российский президент также заявил о готовности Москвы сделать все возможное для содействия урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.