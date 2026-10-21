Путин: Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Тегеране, что Москва готова содействовать урегулированию конфликта между Ираном и США. По его словам, Россия приветствует стремление Тегерана решить разногласия дипломатическим путем и выступает за восстановление свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.