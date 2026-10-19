Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт Ирана и США
Россия намерена выполнять достигнутые с Ираном экономические договоренности и готова содействовать урегулированию конфликта исламской республики с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Тегеране.
По словам главы российского МИД, Москва приветствует готовность Тегерана решать разногласия дипломатическим путем. Российская сторона также выступает за возвращение ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе к докризисному состоянию, в том числе за восстановление свободы судоходства.
Лавров выразил надежду, что президент Ирана Масуд Пезешкиан сможет посетить саммит Форума стран – экспортеров газа, который должен пройти в Москве в конце октября.
Кроме того, в ходе переговоров с иранским коллегой министр рассказал о ситуации на Украине и усилиях российской стороны по урегулированию конфликта.
Российский министр провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи в правительственном квартале иранской столицы. Представители арабских монархий просили российского министра «повлиять» на Тегеран в вопросе его действий, связанных с судоходством в Персидском заливе. Позиция иранской стороны по этой теме, как ожидается, будет отличаться от подхода арабских государств.
В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. Как сообщали в МИД РФ, предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного агрессией США и Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств наметят дальнейшие шаги по повышению уровня координации на ооновской площадке, расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.