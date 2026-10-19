Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт Ирана и США

В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. Как сообщали в МИД РФ, предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного агрессией США и Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств наметят дальнейшие шаги по повышению уровня координации на ооновской площадке, расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.